通过越南共产党第十四次全国代表大会决议

各位代表通过越南共产党第十四次全国代表大会决议

越共第十四届中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任范嘉肃宣读了越南共产党第十四次全国代表大会决议草案全文。大会一致通过了决议，其中指出，大会赞同第十三届中央委员会提交大会的相关文件中关于第十三次全国代表大会决议执行情况的基本评估；对越南40年来坚持社会主义方向推进革新事业若干理论和实践问题的总结，以及对2011—2025年15年执行《党章》情况的总结等内容。



在阐明发展愿景和方向时，决议强调发展目标是：坚决、坚持维护和平稳定环境；推动国家快速、可持续发展，坚定维护祖国安全；全面改善和提高人民生活水平；在民族新纪元中保持战略自主、自强、自信、奋勇前进；胜利实现到2030年发展成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家的目标；力争实现到2045年建成高收入发达国家的愿景，致力于一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福，稳步迈向社会主义的越南。



大会确定2026—2030年期间国内生产总值（GDP）年均增长率达10%以上；2030年人均GDP约8500美元；加工制造业占GDP比重约28%；数字经济占GDP比重约30%。全要素生产率（TFP）对经济增长的贡献率达55%以上。劳动生产率年均增长约8.5%。资本形成总额约占GDP的 35%—36%；居民最终消费占GDP比重约 61%—62%。全社会投资总额5年平均水平约占GDP的 40%。



人类发展指数（HDI）力争达约0.8；出生时平均预期寿命约75.5岁，其中健康预期寿命至少为68年；农业劳动力占全国就业人员总量的比重下降至20%以下；接受过培训并获得文凭、证书的劳动力比例达到35%—40%。贫困户比例（按2026—2030年阶段多维贫困标准）保持年均下降 1—1.5个百分点的趋势。力争跻身幸福指数最高的40个国家之列。



决议提出2026—2030年国家发展的12大方向，其中强调继续强力推进思想和行动创新，推动战略性突破，构建新的发展生态体系，坚持“以发展促稳定、以稳定促发展”，不断提高人民生活水平和幸福感；集中完善促进国家快速、可持续发展的体制机制，实现全面、同步推进。



十四大任期内的重点任务包括集中优先同步推进发展体制建设，重点是完善法律体系、机制和政策，及时、彻底破解瓶颈和堵点，促进创新，确保增长与发展、经济社会环境与国防安全外交之间的协调统一；推动体制创新完善与重点、全面转型相衔接，符合三级政府治理模式要求，满足新时代国家快速、可持续发展的需要。



继续大力推进党和政治体系的建设和整顿，使之全面廉洁强大；同步创新方式方法，提高自我革新、自我完善能力，增强党的领导和执政效能；按照新模式高效运行政治体系组织机构，确保运转协调顺畅；继续大力改革干部工作，注重实效，建设一支真正德才兼备、勇于自我革新的各级干部队伍；加强对党和国家权力运行的监督制约，持续深入推进反腐败、反浪费、反消极斗争等。



大会通过了政治报告、《越南40年来坚持社会主义方向推进革新事业若干理论和实践问题总结报告》、2011—2025年15年执行《党章》情况总结报告及第十三届中央委员会关于补充、修改《党章》的建议和方向，并同意不对现行《党章》作出修改。



大会还通过了第十三届中央委员会领导和指导工作评议报告；通过了第十四届中央委员会选举结果，第十四届中央委员会共200名委员，其中正式委员180名、候补委员20名。（完）