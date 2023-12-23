通过绿色生产提升农产品出口价值

随着绿色消费已经成为世界潮流，越南农业正努力推动结构调整，创造适合市场需求的农产品，发展循环农业和与产品加工和消费相关的绿色农业，帮助履行政府在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上做出有关力争2050 年实现净零排放的坚定承诺。

2023年，越南农林水产品出口额估计达540亿美元。越南可以通过实施市场多元化充分挖掘出口潜力。

越南农业与农村发展部长黎明欢表示，现在的消费者不仅仅关注产品本身，还注意到产品制作方式，如产品是否影响环境、公众健康，或违反世界法规和标准等。

黎明欢认为，这是重新定位越南农业的良好机会。所有行业都致力于创建一个适应气候变化、低碳和环保的农业。

值得关注的是，越南农业实施与九龙江三角洲绿色增长相关的到2030年100万公顷优质水稻可持续、低碳种植项目。该项目被国际组织视为世界第一个值得各国学习，传播绿色农业理念的未来项目典范。该项目为水稻业创建一个生态系统，目标是提高水稻产量和质量，试点系列新政策，例如：支付碳信用额、关注与绿色增长有关的低排放生产、发展农业循环经济，进而打造“绿色、低碳、优质”的越南大米品牌。

不仅是水稻，对于其他农作物，农业部门也从投资、育种到标准原材料区建设等环节关注促进生产经营活动创新，形成规模化生产区。越南农作物生产局局长阮如强表示，越南还促进应用科学技术来生产清洁、优质的农产品，满足国内消费者需求和国际标准，以更好地促进出口。

科技创新对农业生产增加值的贡献率超过30%。目前，农业与农村发展部正在制定《到2030年农业循环经济科学开发应用、技术转让项目（草案）》。根据该项目，到2030年，在种植领域，将有60%的副产品得到处理，80%的水稻副产品得到收集和再利用；在畜牧业中，60%的农民和农场做好废物处理工作；完善主力产品垃圾管理使用流程和副产品再利用流程。

在农药领域，越南目前拥有800多种生物农药。农业与农村发展部副部长黄忠表示，农业与农村发展部设立的目标是到2030年，生物农药在越南允许使用的植物保护药物清单中的比例达到30%，占农药使用总量的20%。与此同时，工业有机肥用量至少占农业生产化肥用量的30%以上。

到2050年，越南将有50%的种植面积使用有机肥，全部来自农牧业、水产养殖活动和生活垃圾。（完）