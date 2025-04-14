通过电视节目推动越中两国人民之间的交流、合作与相互理解

值此纪念越中建交75周年（1950/1/18—2025/1/18），响应“越中人文交流年”，越南电视台（VTV）与中国中央广播电视台（CMG）联合举办VTV–CMG媒体合作发布会，并介绍2025–2026年重点传媒合作项目。



越南政府总理范明政向活动致贺信中强调，75年来，在两党两国政府的领导和指导下，越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系不断得到巩固和发展，为两国人民带来了实实在在的利益。越南党、政府始终高度重视并明确指出，发展对中国的关系是越南对外政策中客观需求、战略选择和优先方向，是越南独立、自主、和平、友好、合作与发展以及对外关系多元化、多样化政策中的重要组成部分。

范明政强调，越中两国在文化上的相似性，是推动双方合作、深化两国人民关系的重要因素。两国国家电视台在向人民传递团结友好精神方面肩负着重要责任和使命。



值此2025年“越中人文交流年”之际，范明政总理希望两台能够主动加强合作，继续坚守国家主流媒体的地位，推动睦邻友好、全面战略合作伙伴关系的发展，共同构建具有战略意义、契合两国人民愿望的中越命运共同体。



多年来，VTV与CMG之间的媒体合作一直被视为一种有效的交流渠道，旨在巩固并深化两国之间的传统友好关系。为纪念越中建交75周年及“越中人文交流年”，VTV与CMG的具体合作项目是具有重要政治、外交和媒体传播意义的活动，旨在把两党、两国高层领导人之间的共识落实落细，同时通过电视节目、文化艺术内容等多样化和现代化的形式，推动两国人民之间的交流、合作与相互理解。（完）