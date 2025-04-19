通过“深爱越南”项目探索首都河内的标志性遗产

升龙皇城、文庙 - 国子监和火炉监狱等河内市三大著名遗迹正式加入“深爱越南”项目。“深爱越南”项目由《人民报》与技术方面合作伙伴联合实施，通过在全国各地安装“深爱越南”项目的配备NFC芯片（无线连接技术）的智能信息牌来推广各处遗产和促进旅游业发展。

在这个四月里，当全国各地纷纷举行纪念南方解放、国家统一50周年（1975年4月30日~2025年4月30日）的各项活动时，世界文化遗产——升龙皇城迎来了比往常更多的游客。

多年来，升龙-河内遗产保护中心（升龙皇城管理单位）始终重视通过数字化手段来保护与弘扬文化遗产的价值。

例如，该中心推出了“升龙皇城”应用程序，在数字空间中复原遗产场景，应用电子售票技术，举办虚拟展览等等。

在南方解放和祖国统一50周年之际，升龙-河内遗产保护中心与《人民报》联合安装配备NFC芯片（无线通信技术）的智能信息牌。

这一举措符合升龙-河内文化遗产保护中心的遗产数字化发展方向，因此该中心与《人民报》迅速、高效地完成了芯片信息牌的安装工作。

除了升龙皇城外，河内市人民委员会还在文庙-国子监和火炉监狱等另外两处遗迹安装了配备NFC芯片的智能信息牌。

文庙-国子监始建于11世纪末，是祭祀孔子和儒家先贤的场所，同时也是越南最早的一所大学。这里在数个世纪中培养了无数国家栋梁之才。

目前，文庙-国子监已被认定为国家级特别遗迹区。该遗址内的82块石碑被联合国教科文组织列为世界记忆遗产，同时也是国家珍贵文物。

火炉监狱遗迹是河内市数百处革命抗战遗迹中最具代表性的遗址之一。

在占领河内后，法国殖民者将火炉监狱建设成为整个印度支那最坚固的监狱之一，用于关押爱国志士和革命战士。许多党和国家领导人曾在此被关押，如长征、阮德景、陈登宁、黄文树等。革命战士们将监狱变成了革命精神的“学校”，在这里锤炼意志、培养对祖国的热爱与忠诚。

如今，火炉监狱遗址已成为首都河内最具吸引力的红色旅游目的地之一。

《人民报》在全国各地展开“深爱越南”项目，旨在面向纪念越南南方解放、国家统一日50周年。该项目助于推广全国各地的文化历史景点，给游客带来独特的体验，推进当地旅游发展，收到社会的热烈欢迎。（来源：《越南人民报》）