通过传统服饰弘扬和保护巴迪族文化

由于担忧传统文化价值，特别是民族服装缝制技艺逐渐失传，老街省芒姜巴迪族同胞正积极与地方政府和职能部门配合，以保护传统遗产。

独特的神话色彩

巴迪族是人口稀少的少数民族社群，约有2000多人，主要居住在芒康乡。来到芒康，首先让游客惊讶的是巴迪族人民的传统服饰。与其他民族服饰比较，巴迪族的传统服饰的独特之处在于那顶形似屋顶、上翘的帽子。

乙众寨村艺人普钦银（Pờ Chin Dín）表示，巴迪人的帽子是用亚麻布手工编织而成。巴迪妇女用熟练的双手，在亚麻布上涂抹多层蜂蜡，使其变硬，然后折叠成屋顶的形状。头部的圆圈做的非常精致，将白银珠子附在帽子上。这些银珠是象征玉米、谷粒和饱腹感的常规形象。

"这顶帽子代表着一个家庭的富足和温暖，因此它将是婆婆接儿媳回家时赠予的珍贵礼物，"普钦银说。

不仅如此，巴迪族妇女的服饰由天然材料、自织布料制成，主色调为靛蓝色，辅以绿色和黑色，搭配钥匙形、鸡形、鱼形等银质饰品，这些点缀不仅彰显了富贵、富足和丰裕，也体现了人与自然、与万物共生共存的情感。

普钦银谈到巴迪族服装缝制时的坚持表示，一套完整的服装需要制作2-3个月，如果不连续制作，可能需要一整年，因为所有工序都是手工完成的。

凭借其服饰装饰的艺术与价值，2020年，文化体育与旅游部已承认巴迪族服饰装饰艺术为国家级非物质文化遗产。

为遗产注入"新"活力

实际情况表明，保护少数民族同胞的传统服饰已属不易，对于像巴迪族这样人口极少的社群来说，更是难上加难。

为保护各民族的传统文化，并为遗产注入新活力，过去，原芒康县组织了多期"巴迪族服饰装饰艺术"传承保护培训班。培训班由艺人、村长参与，专门教授年轻人纺织布料、缝制服装的技艺，从而增强民族自豪感和自尊心，鼓励民众积极保护祖先的文化遗产。

老街省已实施"2021-2025年保护和弘扬老街各民族传统服饰价值，服务旅游业发展"项目，并全面收集、拍摄巴迪族服饰、饰品、民族花纹样本，为该省博物馆的陈列工作提供服务。此外，该省要求各地加强宣传工作，实施在节庆、会议、文化体育交流等场合穿着传统服饰。

最近，在2025年老街红河文化节框架内，老街省举行民族文化体验空间、文化旅游展示、民俗文化礼仪演示和各民族艺术表演活动。众多国内外民众和游客目睹并体验了在巴迪族艺人直接指导下，传统服饰上精巧细致的刺绣过程。

老街省文化体育与旅游厅副厅长杨俊义表示，本省传统文化遗产价值正得到广泛传播，以唤起人们的文化自豪感，增强人们对文化遗产的保护意识。

秉持"将遗产化为资产"精神，老街省努力把文化转化为服务经济社会发展的内生动力，同时具体落实越共老街省第一次代表大会（2025—2030年任期）的决议，致力将老街建设成为"绿色、和谐、特色、幸福"的省份。（完）