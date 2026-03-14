逐浪油价巅峰：乂安与广义两省渔民奋力坚守渔场

受中东地区局势动荡引发的全球能源连锁反应影响，被称为世界“能源心脏”的石油供应持续波动，导致越南国内汽柴油价格显著上涨，给沿海渔业生产带来了严峻挑战。

在燃油成本占出海总开支高达50%至60%的背景下，越南乂安、广义等地的渔民正积极采取行动，通过科技升级与经营策略调整，在油价高企的逆境中奋力坚守渔场。

当前，渔民出海作业的“经济账”愈发沉重。乂安省炉门坊船主阮光俊反映，今年2月初，一次为期10天的航行燃料成本约3000万越盾，而随着柴油价格飙升至每升3万越盾，该项支出已猛增至5000万越盾。乂安省渔业与渔检分局副局长黎文向指出，由于海产品销售价格未能与油价同步增长，这种成本倒挂现象导致部分渔民出海意愿降低，甚至选择暂时停靠港口观望。

面对困境，广大渔民并未消极等待，而是主动求变。在广义与乂安两省沿海地区，不少船主开始引入自动舵系统替代传统舵机，并借助现代探鱼设备优化航行路线，力求缩短寻找鱼群的时间，从技术层面降低油耗量。同时，渔民们也灵活调整了作业模式：通过延长单次海上作业时间、减少进出港频率，以及精简船员人数和精细化生活物资管理，最大限度地压降非必要开支。

与此同时，政府及相关职能部门的迅速介入主力于增强了渔民的信心。为应对油价波动对经济的不利影响，政府各部委采取了灵活有效的管理措施。乂安省市场监管部门同步开展行动，严厉打击囤积居奇、牟取暴利等行为，确保汽柴油供应稳定。

广义省人民委员会副主席陈福贤也要求各单位严格落实中央指示，结合实际制定保障计划，并加强宣传引导，使群众理解并与政府、企业共同分担困难。

尽管高油价带来的不确定性因素依然存在，但在政策支持与技术创新的双重保障下，沿海渔民依然稳握船舵，以同心协力的韧性坚守海上生产第一线，确保渔业经济在波动中稳步前行。（完）