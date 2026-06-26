连接白梅医院两院区的专列正式投入运营

根据越南铁路总公司与白梅医院共同制定的运营方案，编号为PL1/PL2的专用列车往返于河内站和府里站之间，每周一至周五固定运行。



为满足白梅医院500余名干部和医务人员的日常通勤需求，铁路部门安排由9节软座车厢组成的列车，并在两院区之间运行期间提供简餐和饮品。



白梅医院的干部职工和医护人员在列车启动前争相留下纪念影像。图自越通社

此外，宁平省已在府里站安排接驳车辆，负责往返火车站与白梅医院宁平院区之间的接送服务，形成便捷、安全的闭环出行体系。



在运营初期，沿线各车站将增派工作人员协助旅客分流，确保运输安全，并为宁平院区医务人员开展诊疗工作提供高效的时间保障。



越南铁路总公司代表表示，继在海防市推出“公务员专列”模式后，铁路部门此次又将这一智慧交通模式推广至宁平，通过开行PL1/PL2专列，进一步发挥铁路运输的综合优势。

白梅医院党委书记、院长陶春基副教授体验在列车上办公。图自越通社

这一模式不仅服务于社会民生，还凭借铁路能够直达城市核心区域的优势，构建起安全、便捷的闭环通勤体系，有助于缓解大城市高峰时段交通拥堵。



PL1/PL2专列的开通，不仅有助于提升基础设施互联互通水平，推动优质医疗资源向地方延伸，也体现了越南铁路部门始终愿与广大医务工作者携手同行，共同服务人民群众的坚定承诺。（完）