连接大叻市与连姜机场的Prenn山道升级扩建项目正式开工

2月10日，林同省人民委员会举行了Prenn山道升级扩建项目开工仪式。这是连接大叻市与连姜国际航空港道路的重要项目。该项目同时还与油曳-连姜高速公路相连，成为连接林同省与胡志明市和南方各省的主要交通路线。

Prenn山道由法国人于1943年修建。1975年后，该山道由交通运输部管理和运行并于2017年8月移交给林同省。目前，Prenn山道经过高山、狭路地形区，许多路段弯弯曲曲，影响到交通参与者的驾驶能见度问题，存在交通安全隐患问题。

林同省人民委员会主席陈文协评价说，以当前快速经济发展速度，运输需求增加，交通流量增加，交通拥堵现象增加，尤其是周末和节假期交通拥堵现象频繁发生。为了解决该现状，确保交通安全，创造大叻市乃至林同省经济社会发展的突破，升级改造该山道对林同省交通系统发展是必要、紧迫、具有战略性和突破性的措施。

据林同省人民委员会所批准的Prenn山道升级改造项目，Prenn山道长7.4公里，共有4条车道，路面宽14.5米，该山道沿线设有一座立交桥，4个停车站。项目投资总额5530亿越盾，使用地方预算，项目实施期限为2022-2023年。（完）