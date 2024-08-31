进口浪潮袭击 国产钢铁业如何破局？

预计2024年国内钢铁制造行业将继续增长7-8%。这是一个积极的信号，然而，国外进口商品的快速增长，导致供应远远大于需求。许多人认为，如果不及时采取合理措施来保护和支持国内钢铁制造行业，那么国内市场将被国外制造商独占。

越南钢铁协会（VSA）主席严春多表示，目前，钢材制造业处于供过于求的状态，加上进口量增加，使得国内钢材产品的价格竞争更加激烈。根据海关总署的最新数据显示，2024年4月，越南进口热轧钢（HRC）量持续增加，达到89万吨，是国内产量的1.5倍。其中，从中国进口的热轧钢占71%。

累计2024年前4个月，越南热轧钢进口量为393万吨，较2023年同期增长32%，相当于国内热轧钢总产量的159% 。其中，从中国进口量占73%，达290万吨，是2023年同期的两倍多。这是越南一年内热轧钢进口量首次超过国内产量。

进口量大幅增加和销售价格低廉，导致国内两家热轧钢制造商的国内销售市场份额从2021年的45%大幅下降至2023年的30%。预计今年进口势头将继续强劲增长，会给国内优质钢铁生产造成重大影响。

越南辅助工业协会主席范登戌表示，此前，越南无法生产热轧钢，因为投资资金太大，技术要求很高，但目前，中国台湾台塑集团与越南和发集团已投资入该产品的生产。

尽管越南粗钢产量位居世界第13位，在东盟地区处于领先位置。但钢铁行业仍存在长期瓶颈。具体，越南仍进口轧钢，占进口总额的50%以上；其中，以热轧钢为主。此外，越南也进口型钢、部分金属镀层和彩涂产品，约占国内消费需求的20-25%。

在此背景下，越南钢铁行业建议有关机构继续制定和完善技术管理、质量管理、技术壁垒的法规、标准体系。从而，阻止不符合技术安全和环保标准的钢铁产品进入越南市场。

同时，工贸部及时采取贸易救济措施，防止不正当竞争行为，保护国内制造业。

目前，工贸部正在制定，并早日向政府总理呈递《到2023年钢铁行业发展战略和2050年愿景》。该部门也在紧急完善《重点工业发展法》草案，以向政府作报告，并呈递国会审批通过。据此，长远目标是把钢铁工业发展成为满足内需和出口快速增长的国家基础产业。

针对进口钢材大量涌入市场的问题，越南工贸部发布第1535/QĐ-BCT号决定书，应越南企业申请，对原产于中国和韩国普碳及合金钢镀层板卷启动反倾销调查。2024年6月14日，越南贸易救济局发布通知确认，关于对印度和中国热轧钢进行反倾销调查的申请已经齐全，符合贸易救济法律的规定。（完）