进一步深化越日纵深战略伙伴关系

10月10日，越南外交部部长裴青山在河内与来访的日本外务大臣上川阳子（Kamikawa Yoko）举行会谈。

裴青山对上川阳子在越日建交50周年之际访问越南表示欢迎，并对上川阳子在不同岗位上一直关心和支持越日关系表示感谢。

上川阳子强调，越南是其就任日本外务大臣后首批访问的国家之一，同时强调，日本重视并愿意推动双边关系取得更为明显的实质性进展；建议双方进一步深化越日纵深战略伙伴关系。

双方回顾越日关系50年来的突出成就，对各领域的突出发展表示高兴；就保持关系发展势头、进一步推动两国关系在新时期迈上新高度的方向和措施进行公开、实质性讨论。

裴青山建议有效开展对越南大规模战略基础设施发展项目的新一代官方发展援助，同时希望日方支持越南企业同日本合作伙伴更深入地参与全球价值链。

裴青山还建议日方简化对越南公民的签证办理程序，为越南人进入日本创造便利条件。

日本外务大臣强调，日方将为越南实现2030-2045年战略目标和愿景提供更多的支持，其中将重点放在振兴官方发展援助（ODA）合作， 扩大投资贸易合作，开展数字化转型、绿色能源等新领域的合作，推进高素质人才培训合作等4大领域。上川阳子还强调，日本将越南视为重要的潜在市场和合作伙伴。

上川阳子同时高度评价旅日越南人社群的作用和积极贡献，建议加强民间交流，并表示将积极考虑为越南公民入境日本创造便利条件。

双方还讨论了近期值得关注的地区和国际形势。双方一致同意密切协调并为该地区的和平与稳定作出贡献，并继续在多边论坛和国际组织上坚定相互支持。（完）