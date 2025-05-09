进一步深化越南与白俄罗斯之间的友谊

越白传统友谊源远流长

越南与白俄罗斯于1992年1月24日正式建立外交关系，但实际上，两国之间的传统友好关系源远流长。越南与前苏联之间原有的良好传统友谊与多方面合作关系，为越南与白俄罗斯关系的发展奠定了坚实基础。多年来，两国的友好合作关系不断巩固与发展。 白俄罗斯于1998年在越南设立大使馆。越南于2003年10月在白俄罗斯设立大使馆，并于2005年3月派驻首任常驻大使。

两国高层互访频繁，在各次会晤与接触中，白俄罗斯高级领导人多次重申将越南视为其在东南亚地区的重要伙伴，并表示希望在传统合作领域的基础上，进一步拓展至更多潜力领域，加强双方合作。 两国已建立许多合作机制，涉及经贸和合作、军事技术、政治磋商等领域。

此外，双方还在联合国、不结盟运动等国际框架保持密切合作和互相支持，为保护各自国家的利益做出贡献，为一个和平、稳定与繁荣的世界而奋斗。

经贸合作前景广阔

越南与白俄罗斯拥有许多互补的优势。越南是白俄罗斯在东南亚的传统贸易伙伴。双边贸易总额逐年变化。2024年双边贸易额为6000万美元，2025年前三个月达2090万美元。 越南对白俄罗斯出口水产品、天然橡胶、木制品、纺织品、鞋类、大米、腰果、花生、胡椒、香料、茶叶、罐装果蔬、药品、计算机等；从白俄罗斯进口奶制品、化肥、机械设备、汽车零配件、拖拉机、卡车、化学品等。

两国在越南与欧亚经济联盟（包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦）之间的自由贸易协定框架内不断加强合作。该协定于2015年5月签署，2016年10月起生效。 在投资方面，目前白俄罗斯在越南开展3个投资项目，总投资额为3220万美元。而越南方面则有一个对白俄罗斯的投资项目，投资规模为81万美元。 国防安全和军事技术合作不断推进，越白两国设有政府间混合委员会，每年轮流召开技术军事合作会议。最近的第21次会议于2024年9月在明斯克举行。

文化教育合作方面持续推进。两国经常互办“白俄罗斯文化日”和“越南文化日”活动。白俄罗斯曾为越南培养了大量高水平干部和专家。此外，两国在科技领域的合作发展良好，多项合作项目取得积极成果。

地方合作保持活跃，两国多个地方建立合作关系，如河内市与明斯克市、胡志明市与明斯克市、岘港市与格罗德诺省、广宁省与明斯克省、格罗德诺省、布列斯特省，海防市与维捷布斯克省，平顺省与维捷布斯克省，广南省与莫吉廖夫省，老街省与布列斯特省。

目前，旅居白俄罗斯越侨约500至600人。总体而言，当地政府为越南侨胞在学习、居住和依法经商方面提供了较为便利的条件。

开启越白传统友好关系的新篇章

越共中央总书记苏林此次访白具有十分重要的意义。这是苏林同志就任越共中央总书记以来首次访白，也是时隔11年越共中央总书记再次访白。

据越南外交部副部长黎氏秋姮，此次访问不仅有助于巩固并加强越南与传统友好国家之间的政治互信，还传递出越南不断加强与包括白俄罗斯在内的前苏联国家传统友好关系的坚定决心和重要信息。黎氏秋姮指出，苏林总书记此次访问还将推动越南共产党与白俄罗斯主要政党之间的党际合作。

苏林总书记及夫人一行此次出访还将促进两国人民之间的交流，体现越南人民对白俄罗斯人民一贯的深厚情谊，同时提升两国关系水平，推动在新形势下全方位合作的发展。

预计在此次访问期间，苏林总书记将与白俄罗斯高级领导人举行多场重要会晤，就未来关系发展指明方向，并为双方在多个领域，特别是经济、贸易、投资、基础科学、能源、高科技、人工智能等具有潜力的新领域合作注入新的动力。（完）