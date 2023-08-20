进一步深化越南与比利时合作关系

比利时参议院议长斯蒂芬妮·德霍斯（Stéphanie D'Hose）将应越南国会主席王廷惠邀请，于2023年8月21日至25日对越南进行正式访问。 此次访问是在两国庆祝建交50周年（1973年3月22日至2023年3月22日）的背景下进行的，有助于进一步深化两国合作关系。

传统友好关系不断得到巩固和发展

越南与比利时于1973年3月22日正式建立外交关系。50年来，双边关系在各领域，特别是在政治外交、贸易、农业、教育培训、创造、科技、发展合作等领域的合作不断得到巩固和发展。

比利时始终重视对越关系，对越南经济发展预计高度评价，并成为了越南重要的发展合作伙伴。双方在多边论坛特别是联合国、亚欧会议、东盟-欧盟等保持积极协调。

越南与比利时之间的政治外交关系积极发展、高层互访频繁。最近，越南政府总理于2022年12月对比利时进行正式访问期间，两国总理一致同意在可持续农业战略伙伴关系框架内加强政治互信、深化合作，把合作范围拓展到潜在领域，进而为各自国家可持续发展作出贡献，并为应对全球挑战保持密切合作。

目前，两国合作机制包括副外长级定期政治磋商、经济合作联合委员会。此外，两国在多边论坛和国际组织中保持合作和相互支持，并一致同意在今后一个时期在地区和全球问题上密切协调。

经贸合作快速发展

近年来，越南与比利时经贸合作关系迅速发展。 比利时目前是越南在欧盟的第六大贸易伙伴。2021年，越南成为了比利时第15大非欧盟出口市场。

双边贸易额快速增长，从2013年的18亿美元增长到2020年的近28亿美元，到2022年，该数字已达到45亿美元，2023年前7个达22.7亿美元。

两国进出口商品结构不是竞争而是互补。尽管比利时是一个小市场，但与许多其他欧盟和欧洲国家相比，越南和比利时之间的贸易关系处于较高水平。

越南与比利时于2011年成立经济合作联合委员会，并于2018年成为农业合作战略伙伴，比利时不仅是积极推动《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）签署和批准进程的国家之一，而且在实施EVFTA协定方面也位居前茅。比利时是最早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）的国家之一。 这些因素为促进越南与比利时乃至欧盟经济关系发展注入了重要动力。

在投资方面，截至2023年7月，比利时对越投资总额超过11亿美元，投资领域主要是物流和基础设施发展等比利时具有优势的。越南企业在比利时加工制造业领域总投资额达1260万美元。此外，两国在教育和科研合作、交通运输、国防安全等领域开展了积极合作。（完）