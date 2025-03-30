Báo Ảnh Việt Nam

新闻

进一步深化越南与塞浦路斯双边友好关系

在越南与塞浦路斯共和国建交50周年庆祝活动框架内，3月27日至28日，越南驻意大利兼任塞浦路斯大使馆与塞浦路斯外交部、越南驻塞浦路斯名誉领事和各合作伙伴在塞浦路斯首都尼科西亚和利马索尔市举办多项活动，庆祝两国建交50周年。

3月27日，越南大使馆在塞浦路斯国家图书馆举行图书捐赠仪式。塞浦路斯文化部副部长瓦西丽姬（Vasiliki Kassianidou）、塞浦路斯国家图书馆馆长等代表与会。

活动期间，杨海兴大使向塞方赠送了50套关于越南的重要出版物，涵盖胡志明主席、越南历史文化、风土人情、社会经济、外交政策及海洋岛屿等主题。其中值得一提的是已故总书记阮富仲《社会主义理论和实践若干问题以及越南走向社会主义的道路》书籍。

杨海兴大使和瓦西丽姬副部长表示，此次图书赠送活动意义重大，体现了对书籍所传达的文化、历史和精神价值的珍视。此外，书籍也是促进两国文化交流、增进两国人民相互了解的载体。

同一天，杨海兴大使会见塞浦路斯议会议长阿妮塔·迪米特里乌（Annita Demetriou）时，向其赠送了画家文杨成创作的莲花主题油画。杨海兴大使强调，作为越南国花的莲花象征着纯洁与高尚，体现了越南文化的独特魅力。该作品在塞浦路斯议会大厦的陈列，将成为两国人文交流的重要象征。

nhieu-hoat-dong-y-nghia-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-cong-hoa-cyprus-7942473.jpg
越南侨胞舞蹈演出。图自越通社

3月28日，越南大使馆在利马索尔市举办"越南电影日"活动，放映了越南近期优秀影片《桃花、河粉与钢琴》。塞浦路斯外交部、塞浦路斯利马索市市长亚尼斯·阿梅夫蒂斯(Yiannis Armeftis)等塞方领导代表与会。 电影放映结束后，杨海雄大使亲切会见了旅居塞浦路斯越南人社群代表。

塞浦路斯利马索市市长亚尼斯·阿梅夫蒂斯在活动上发言时，高度评价此次活动在越南与塞浦路斯建交50周年之际举行的重要意义，并对旅居塞浦路斯越南人社群很好地融入塞浦路斯生活表示珍惜，同时希望双方继续推动文化合作等活动。

活动期间，杨海兴大使还高度评价塞浦路斯摄影师Evangelos Stambolis的越南主题摄影展发布会。这位摄影师历时两个多月踏访越南各地，生动记录了越南的自然风光、人文风貌与文化生活的真实瞬间。该展览计划在塞浦路斯议会总部举行，向当地公众展现一个亲切而富有特色的越南形象。

此前，杨海兴大使会见了塞浦路斯劳动人民进步党总书记，旨在讨论如何加强双方传统良好关系，为促进双边关系发展作出贡献。（完）

越通社

更多>>

越航开通北京大兴至胡志明市直达航线

越航开通北京大兴至胡志明市直达航线

越通社驻华记者报道，3月30日，越南国家航空公司（一下简称越航）在北京大兴机场举行北京至胡志明市直达航线首航庆典仪式。越南社会主义共和国驻华大使范清平、越南航空中国区总经理张陈玉雄出席活动。
更多

Top