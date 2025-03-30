进一步深化越南与塞浦路斯双边友好关系

3月27日，越南大使馆在塞浦路斯国家图书馆举行图书捐赠仪式。塞浦路斯文化部副部长瓦西丽姬（Vasiliki Kassianidou）、塞浦路斯国家图书馆馆长等代表与会。



活动期间，杨海兴大使向塞方赠送了50套关于越南的重要出版物，涵盖胡志明主席、越南历史文化、风土人情、社会经济、外交政策及海洋岛屿等主题。其中值得一提的是已故总书记阮富仲《社会主义理论和实践若干问题以及越南走向社会主义的道路》书籍。



杨海兴大使和瓦西丽姬副部长表示，此次图书赠送活动意义重大，体现了对书籍所传达的文化、历史和精神价值的珍视。此外，书籍也是促进两国文化交流、增进两国人民相互了解的载体。



同一天，杨海兴大使会见塞浦路斯议会议长阿妮塔·迪米特里乌（Annita Demetriou）时，向其赠送了画家文杨成创作的莲花主题油画。杨海兴大使强调，作为越南国花的莲花象征着纯洁与高尚，体现了越南文化的独特魅力。该作品在塞浦路斯议会大厦的陈列，将成为两国人文交流的重要象征。



越南侨胞舞蹈演出。图自越通社

3月28日，越南大使馆在利马索尔市举办"越南电影日"活动，放映了越南近期优秀影片《桃花、河粉与钢琴》。塞浦路斯外交部、塞浦路斯利马索市市长亚尼斯·阿梅夫蒂斯(Yiannis Armeftis)等塞方领导代表与会。 电影放映结束后，杨海雄大使亲切会见了旅居塞浦路斯越南人社群代表。



塞浦路斯利马索市市长亚尼斯·阿梅夫蒂斯在活动上发言时，高度评价此次活动在越南与塞浦路斯建交50周年之际举行的重要意义，并对旅居塞浦路斯越南人社群很好地融入塞浦路斯生活表示珍惜，同时希望双方继续推动文化合作等活动。



活动期间，杨海兴大使还高度评价塞浦路斯摄影师Evangelos Stambolis的越南主题摄影展发布会。这位摄影师历时两个多月踏访越南各地，生动记录了越南的自然风光、人文风貌与文化生活的真实瞬间。该展览计划在塞浦路斯议会总部举行，向当地公众展现一个亲切而富有特色的越南形象。



此前，杨海兴大使会见了塞浦路斯劳动人民进步党总书记，旨在讨论如何加强双方传统良好关系，为促进双边关系发展作出贡献。（完）

