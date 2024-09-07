进一步深化越南与俄罗斯全面战略伙伴关系

值此机会，越南国会秘书长、国会办公厅主任裴文强就陈青敏此访接受了媒体记者的采访。



裴文强表示，这是陈青敏同志作为国会主席首次对俄罗斯进行的正式访问，此访在俄罗斯总统普京于 2024 年 6 月访问越南不久后进行，也是越南主要领导人在2024年中首次访问俄罗斯。此访旨在落实两国有关深化越俄全面战略伙伴关系的联合声明，将为促进和加强两国和两国议会合作关系做出重要贡献。



访问俄罗斯期间，陈青敏将与俄罗斯国家杜马主席举行会谈并共同主持越南国会与俄罗斯国家杜马间议会合作委员会第三次会议。这是越南国会与外国立法机构之间建立第一个，也是最高级别的议会合作模式。



访俄期间，陈青敏将与俄罗斯联邦委员会主席举行会谈并共同签署越南国会与俄罗斯联邦委员会的新合作协议，见证越南国会办公室与俄罗斯国家杜马办公室之间的合作协议。



陈青敏将会见俄罗斯国家和部分地方领导人、俄越友好协会、俄罗斯援越老兵协会、与越南有合作关系的俄罗斯大型企业领导、在俄越南企业代表，走访越南驻俄罗斯大使馆等。



对于两国议会合作，裴文强表示，越南国会与俄罗斯国家杜马间议会合作委员会会议每年在各国轮流举行一次。会议主要讨论法律政策颁布工作经验，共同核查两国在各领域达成的合作文件执行情况以及两国地方间合作和多边场合合作情况。



通过这一议会合作机制，双方将发挥国会对政府和地方的支持作用，促进双边重点领域合作。据悉，陈青敏此访结束后，越俄政府间委员会会议将在莫斯科举行。（完）