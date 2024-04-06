进一步深化并推动越中两个立法机构关系取得更多实质性成果

应中国全国人大常委会委员长赵乐际的邀请，越南国会主席王廷惠将率领越南高级代表团从4月7日至12日对中国进行正式访问。

值此机会，越南国会对外委员会副主任黎秋河就此访相关内容接受了媒体记者的采访。

黎秋河指出，越中全面战略合作伙伴关系建立15年来，两党两国之间的关系不断走深走实，各个领域合作关系均取得积极进展。

双方各级代表团，特别是高层领导保持经常性互访和接触；两国发表关于进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明，致力于造福两国人民，为人类和平与进步事业作出贡献。

在此背景下，王廷惠此访是越南党和国家领导人在两国关系升级后首次访华，也是王廷惠以越南国会主席身份首次访华。因此，此访具有重大意义，为双边关系指明战略方向，对越共中央总书记阮富仲2022年10月访华和中共中央总书记、国家主席习近平2023年12月访越期间所达成的共识和所取得的成果进一步细化、实化、具体化；强调越南党、国家的一贯主张为将发展对华关系视为战略选择及越南总体外交政策中的优先事项。

在越南国会与中国全国人大之间合作关系不断得到巩固与发展的背景下，此访具有特殊意义，为推动两个立法机构之间合作关系走向纵深做出贡献，使这一关系成为两党、两国总体关系中的一大支柱。

黎秋河对越中合作关系发展情况做出评价时指出，总体来看，两国关系保持良好增长势头并取得许多重大成果，高层互访频繁，政治互信不断深化等。

2023年两国进出口总额达1720亿美元。中国是越南第一大贸易合作伙伴和第一大进口商。而越南是中国在世界上的第五大贸易合作伙伴及其在东盟的第一大贸易合作伙伴。中国对越投资总额达276亿美元，在越南145个投资合作伙伴中排名第6位。双方旅游合作逐渐复苏，2024年第一季度越南接待中国游客量达175万人次，成为越南第二大客源市场。

越南国会与中国全国人大之间的合作关系也不断向更高水平迈进。两国领导通过丰富多样的形式保持高层互访和接触等。

此访期间，越南国会与中国全国人大将签署新合作协议，取代2015年签署的协议；为提升两个立法机构合作水平夯实法律基础等。

提及两国未来潜在合作领域，黎秋河相信，通过此访，两国今后将有效部署党、政府、政治社会组织合作机制；本着所明确的六大支柱充分挖掘各个领域合作潜力，把重点放在增进政治互信；强化国防安全合作；推动经贸关系平衡、可持续、高质量发展；推动友好交往，为双边关系夯实良好社会基础等。

特别是，通过议会外交渠道，根据越南国会与中国全国人大即将签署的新合作协议，越南国会办公厅和中国全国人大秘书处将为提升两个立法机构合作层次和水平并使其成为两党、两国总体关系中的重要支柱做出贡献等。（完）