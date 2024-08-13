进一步推进越俄防务合作

在访问俄罗斯联邦并出席俄罗斯“军队—2024”国际军事技术论坛（Army 2024）期间，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将于8月13日与俄罗斯联邦国防部长安德烈·雷莫维奇·别洛乌索夫（Andrey Removich Belousov）举行会谈。

潘文江在会谈中强调，越南国防部高级代表团的此访旨在深化越俄传统友谊、全面战略伙伴关系。潘文江强调，越南一贯奉行的外交政策是独立、自主、和平、友好、合作、发展；外交关系多边化多样化；成为国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和积极、负责任的成员；在国际关系中忠实，始终如一，重视睦邻友好，重视与包括俄罗斯在内的各国的传统友好关系；越南一贯落实“四不”国防政策。

安德烈·雷莫维奇·别洛乌索夫高度评价和重视深化两国全面战略伙伴关系的政策；愿意考虑越南国防部的合作建议，特别是机构和单位之间的培训合作；同意推动双方合作文件的签署；支持推动适合两国能力和国情的新领域合作。

会上，双方讨论世界和地区形势及共同关心的问题。在东海问题上，潘文江强调，越南坚持在1982年《联合国海洋法公约》等国际法和包括《东海各方行为宣言》（DOC）在内的国际和地区承诺基础上以和平方式解决所有争端和分歧；支持尽早签署更具实质性、更有效、更具法律约束力的“东海行为准则”（COC）。

对于双边合作，两国部长认为，近年来，两国防务合作关系继续本着“信任、务实、有效、全面”的精神，根据合作文件和协议，特别是《关于2020-2025年越俄防务合作关系的联合愿景声明》开展合作，并实现许多重要成果。

对于今后合作方向，两国部长一致认为，双方将继续协调推进两国防务合作，重点关注各级互派代表团；继续有效保持现有合作机制；加强军事人力资源培训；在越俄热带中心框架内开展科研合作；在多边机制和论坛上进行有效协调和磋商；在越南人民军总政治局与俄罗斯武装力量总政治部合作谅解备忘录的基础上开展军事政治合作；完成《越南-苏联/俄罗斯防务合作70年（1950年-2020年）》档案等内容。（完）