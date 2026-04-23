进一步推动越韩科学技术合作

会见中，胡国勇副总理强调，此次访问具有重要意义，有助于维护并强有力地推动越韩全面战略伙伴关系。其中，科学技术合作已成为新的支柱，并取得了积极的初步成果。

胡国勇表示，越南希望此次访问将注入新动力，推动两国关系在未来一段时间持续向纵深、高效和务实方向发展。

在越南正集中精力落实新时期国家发展战略目标的背景下，胡国勇强调，越南始终重视并希望双方本着互相信任、并肩同行、互利共赢的精神，进一步巩固合作关系。

胡国勇建议韩方继续向越方给予支持，为推动双边关系与“全面战略伙伴关系”框架相匹配作出贡献；保持各级代表团互访与高层接触；同时促进两国合作向平衡、可持续、互利共赢的方向迈进。

此外，胡国勇鼓励韩国企业加大对越投资力度，特别是在基础设施建设、高科技电子设备制造、半导体、大数据、生物技术及智慧城市等优先领域。同时建议两国各部门继续紧密配合，有效运行各项合作机制，共同将政策协议转化为具体项目，为两国带来切实效益。

韩国副总理裴庆勋强调，两国于今年4月初成功举行了科学技术联合委员会会议，双方就制定该领域合作总体规划交换了意见。韩方深信，这将成为扩大各领域合作的重要基础。

裴庆勋指出，许多韩国大型企业高度评价越南的发展潜力及优质人力资源。目前，双方正扩大在农业、人力资源培训及官方发展援助（ODA）项目等领域的合作。

值得注意的是，韩方将越韩科学技术研究院（VKIST）视为双边合作的典型范例，并期待其不断发展，成为两国合作的象征。

裴庆勋副总理强调了越南年轻人力资源的巨大潜力，并期待双方在人工智能、半导体工业等韩国政府重点关注的前沿领域加强合作。他坚信，未来双方将开展更多具体活动，助力实现共同目标并取得实质性成果。（完）