进一步推动越南与危地马拉关系发展

越通社驻拉丁美洲记者报道，在危地马拉国家文化宫举行的隆重仪式上，阮文海大使向贝尔纳多·阿雷瓦洛总统转达了越南国家领导人的诚挚问候和友好情谊，并重申越南一贯重视并期待进一步加强与危地马拉及中美洲地区各国多方面友好合作关系。



阮文海强调，越南愿与危地马拉政府及相关机构密切协调与配合，推动各级代表团互访，加强政治对话，扩大经贸、投资、旅游、文化及民间交流合作。



阮文海表示，危地马拉在农业、出口和旅游业方面具有诸多潜力和优势，越南希望成为促进危地马拉与东盟及东南亚地区合作的桥梁。



危地马拉总统贝尔纳多·阿雷瓦洛祝贺阮文海大使履新，并表示危地马拉政府愿与大使配合，推动双边关系朝着更加务实、高效、可持续的方向发展，造福两国人民。



值此机会，阮文海还与危地马拉外交部、各政党、职能部门及当地企业代表举行了工作座谈。座谈中，大使向危地马拉方面介绍了越南国情，包括越南正积极筹备越南共产党第十四次全国代表大会的情况。阮文海强调，这是一次具有特殊重要意义的政治事件，将为新时期越南发展指明方向，也体现了越南继续推进革新、深度融入国际和实现可持续发展的决心。



危地马拉各机构、组织的领导及代表表达了对越南的关注，高度评价越南近年来经济社会发展成就，同时预祝越共十四大取得圆满成功，助力越南持续稳定发展，国际地位不断提高。



在此期间，阮文海还与危地马拉副外长、主管双边关系的部门领导进行了工作座谈，会见企业界和旅游机构代表，就推动两国经济、贸易、投资和旅游等领域合作的具体措施交换意见。（完）