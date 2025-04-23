进一步推动越中旅游合作发展

以“三湘四水 相约湖南”为主题的中国湖南文化交流、旅游推介活动于4月23日上午在越南河内举行。



越南国家旅游局局长阮重庆在活动上表示，本次活动是在越中两国建交75周年（1950－2025）暨 “2025年越中人文交流年”的背景下举办的，是两国回顾合作历程、展望未来、实现长期战略愿景的重要里程碑。



近年来，旅游、文化和民间交流成为两国关系的重要支柱之一，在增强互信、增进理解、促进人民友好往来方面发挥着重要作用。双方正通过已签署的部级和地方级合作机制与协议，有序有效地推进旅游合作，涵盖政策协同、推广宣传、人才培训和人文交流等多个方面。



数据显示，2024年中国赴越游客超370万人次，同比2023年增长114%以上；2025年前3个月，越南接待中国游客近120万人次，同比增长78.3%。



越南也是中国多个地方重要的客源市场。仅湖南省，2024年越南成为第四大客源市场，越南游客人数逾15.9万人次。

为加强文化旅游合作，湖南省人民政府副省长蒋涤非建议加快建立合作机制，包括文化旅游合作机制、简化签证手续、统一海关流程、夯实区域合作的制度基础与设施支撑；同时推动构建旅游产业生态圈，打造特色跨境旅游线路，形成“一程多站”式跨境旅游体系。



在“2025年越中人文交流年”框架下，越南计划在中国各大城市开展两轮旅游推介活动，同时配合支持中国地方赴越南开展旅游推广。越南国家旅游局也将与两国企业同行，共同开发吸引力强的联程旅游产品，组织双向考察推广团，推动航线拓展、签证便利化及加强两国旅行社之间的合作。（完）