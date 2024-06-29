进一步扩大越韩贸易合作

越韩于1992年建交，2009年建立战略合作伙伴关系，并于2022年将关系提升为全面战略伙伴关系。两国在多个领域尤其是在贸易领域的合作日益走向纵深。此外，双方还从双边和多边自由贸易协定（FTA），特别是《越韩自由贸易协定》（VKFTA）中受益匪浅。因此，越南政府总理范明政及夫人对韩国的正式访问将为双方进一步扩大包括贸易在内的各个领域合作提供机遇。

潜在伙伴



越南工贸部代表在评价韩国市场时表示，在贸易合作关系中，越南和韩国的出口结构具有明显的互补性，很少有直接竞争。越南主要出口韩国FDI企业生产的产品，如手机及零部件、电脑、电子产品及零部件、机械设备及零部件，以及越南具有优势的农水产品、加工食品、纺织品、鞋类、木制品等。

另一方面，韩国是仅次于中国的第二大零部件、配件、机械设备、原材料供应国，这些都是越南制造业，特别是出口导向型制造业的投入品。值得注意的是，韩国是越南第二大贸易逆差来源国，仅次于中国。对韩国贸易逆差是具有积极意义的，因为这是进用于越南国内制造业的机械、设备和原材料。尽管如此，越南仍努力使双边贸易更加平衡，以促进和支持越南企业有效地进入韩国市场。

统计数据显示，2023年越韩双边贸易额达761亿美元。仅2024年上半年，越南与韩国的进出口总额估计达388亿美元，比2023年同期增长9.3%。其中，越南出口122亿美元，增长9.9%，进口266亿美元，增长9.1%。

越南工贸部进出口局副局长陈清海表示，自建交以来，越南与韩国的合作，特别是经贸合作迅速发展。在越韩国FDI企业对越南的出口总额贡献超过30%，其中值得一提的是三星、LG、现代、韩华、斗山、浦项钢铁、SK等韩国大型经济集团。

陈清海还表示，越南始终将韩国视为本国物流发展战略的重要伙伴。越南政府总理签发的关于提高越南物流竞争力和发展物流服务的行动计划中强调了加强与韩国物流合作的任务。

拓展机遇



LEE & KIM基金总监李思亨（Lee Si Hyung）代表Zenith集团和韩国企业表示，部分韩国企业计划将在越南寻找投资机会，并有意与越南企业在技术转让、设备供应、设备生产线、建筑安装及相关服务方面进行合作。

具体来说，韩泰轮胎（Hankook Tire & Technology）和DAS公司表示有意在越南寻找商机，合作投资建设电动汽车工厂，同时寻找零部件、配件供应商，拓展全球销售网络。此外，LEE & KIM基金还希望机械研究院牵线搭桥，为越南和韩国的青年人才创业提供合作支持等。

李思亨还透露，LG Energy Solution计划投资4.2亿美元建设新一代手机、平板电脑电池厂；韩国最大的酒类生产企业Hitejinro最近决定投资1亿美元在越南太原省建设烧酒厂。

韩国KGM Tatadaewoo集团董事长高永鹤（Ko Younghak）表示，该集团计划在宣光省建设规模达10公顷的汽车装配厂和30公顷的高科技农业项目。此外，该集团希望投资人力资源培训领域，即为在韩越南劳动力提供职业培训，并招募他们为该集团在越南的工厂工作。（完）