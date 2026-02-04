进一步巩固越老战略对接

应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）的邀请，越共中央总书记苏林将于2026年2月5日率越南高级代表团对老挝进行国事访问。

此访是越南主要领导人2026年的首度出访，也是苏林总书记在越共十四大成功召开后的首次出访，充分体现了双方最高层次的政治互信、特殊的传统友谊以及两党两国间紧密的协调配合；有助于将两国关系提升到新高度，并为两国关系新发展阶段指明全面、高效、务实的合作方向。

越南与老挝：紧密相连、相互信赖、始终如一的关系

越南与老挝两国人民之间由胡志明主席、凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席和苏发努冯（Suphanouvong）主席奠基的美好传统关系与坚贞友谊，经过两党、两国历代领导人和人民的精心培育，已成为两国人民共同的无价之宝，亦是两国在发展国家繁荣富强、人民温饱幸福道路上的共同发展规律。

越老两国于1962年9月5日正式建立外交关系。自此以来，双边关系始终紧密牢固。两国于2019年2月将关系提升至“伟大友谊、特殊团结和全面合作”新高度。这是具有重要历史意义的里程碑，为两国合作关系开辟了新的突破。自此，越南与老挝之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作关系日益紧密、日新月异、不断向前发展。

老挝党中央总书记、国家主席通伦·西苏里表示，老挝人民革命党十二大闭幕后，其本人和老挝领导人即希望将越南作为首个出访国；并期待能早日迎接苏林总书记和越南党、国家领导同志访问老挝；同时强调，在两党各自成功召开新一届党代会之际，此访将开启新的发展阶段，双方有责任推动越老、越老全面合作关系实现更具实质性的发展。苏林总书记则明确表示，此访具有历史意义和里程碑性质，深刻体现了老挝党、国家和通伦·西苏里同志个人对越老关系的高度重视；祝贺老挝人民革命党十二大取得辉煌成功，这为加强和深化越南与老挝“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”关系奠定了更为坚实的政治基础。

在地区和国际合作论坛上，越南与老挝两国始终紧密配合、相互支持；继续加强合作，与东盟其他成员国协同推进东盟共同体建设，并在地区战略性问题上维护东盟的团结与共识等。

经贸合作实现务实、可持续发展

越南与老挝经济、贸易和投资合作持续取得突出成果。越南目前是老挝的第三大贸易伙伴。双边贸易额增长强劲，2023年超过16.4亿美元；2024年达22.5亿美元，增长37%，首次突破20亿美元大关。2025年被视为“突破”之年，贸易额达到29.8亿美元，较上年增长32.7%。双方力争在未来2至3年内将双向贸易额提升至50亿美元。

在投资方面，截至2026年1月，老挝是越南最大的海外投资目的地，共有282个项目，注册投资总额近70亿美元。越南企业在老挝18个省市中的17个开展投资，为超过10万名劳动者创造就业机会，每年为老挝财政贡献约2亿美元，并积极参与各项社会民生活动。仅2025年，越南对老投资额达7.73亿美元，较2024年增长约3倍。

防务安全合作继续是双边关系的重要支柱。交通互联互通、教育培训、文化、旅游、民间交流等其他领域也取得了许多积极成果。2025年，联合国教科文组织将欣南诺国家公园与越南丰芽-格邦国家公园共同列为跨境世界自然遗产；越南成为老挝第二大国际客源市场，入境老挝游客超过110万人次，推动越老关系日益走向纵深。

深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系

在日益巩固的政治互信与战略互信基础上，苏林总书记于2026年2月5日对老挝进行的国事访问具有特别重要的意义。此访是苏林总书记在越共十四大后的首次出访，老挝是首选国家，清晰地体现了越南党、国家对越老关系的高度重视与优先考量，同时有助于增进两国高层领导之间的亲密情谊。

此访紧随老挝党中央总书记、国家主席通伦·西苏里对越南的国事访问（2026年1月26-27日）之后进行。两国最高领导人在党代会后连续选择对方作为首访国，表明双方外交路线的一致性与连贯性，始终将对方置于特殊的优先地位，并不断培育伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接系。老挝党中央总书记、国家主席通伦·西苏里用四个“情”字精辟概括了这种关系：同志情、兄弟情、团结情、朋友情。

苏林总书记此访再次彰显了越南对老挝革新开放、建设和保卫祖国事业的坚定支持，有助于老挝胜利落实老挝人民革命党十二大决议和第十个五年经济社会发展计划。

越南驻老挝大使阮明心表示，今后两党将继续加强政策理论交流与党建经验互鉴；在安全、国防以及经济社会发展方面紧密配合；推动经济、贸易、投资和基础设施互联互通合作，使经济合作成为与两国特殊关系相匹配的战略支柱。同时，双方将重视教育培训、人力资源开发、文化交流特别是青年一代的交流合作，确保越老关系代代相传、永续发展。（完）