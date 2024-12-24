越南友好组织联合会胡志明市分会举行了纪念古巴共和国国庆66周年和越古建交64周年见面会。

胡志明市越古友好协会主席张氏贤在见面会上发表讲话时强调，2024年，越古双边关系通过各项具体合作活动继续得到巩固和发展。两党、两国高层互访正灭年过了两国团结、特殊友好关系，并该关系被视为两党、两国和两国人民尽心培育的宝贵财富；同时展现出越南对古巴的重视和古巴在越南对外政策中的地位。

近期，胡志明市越古友好组织联合会已同古巴驻胡志明市总经使馆配合举行多项具有切实意义的活动，如纪念古巴国庆见面会、吉隆滩战役胜利（Giron）纪念活动、两国友谊海报涉及绘画比赛、古巴总领事馆壁画绘画比赛等等。这些活动已吸引许多学生、大学生和人民群众参加，有助于培育越古两国特殊传统友好关系。

古巴驻胡志明市总领事阿里阿德涅·费奥·拉布拉达(Ariadne Feo Labrada)，在两国良好关系的基础上，古巴总领事馆正开展多项与南方各地方的合作活动；推动古巴各地方与胡志明市的合作关系，有助于重新启动两国各地方在农业、生物学技术、卫生和贸易等优势领域的关系。

在见面会上，胡志明市友好组织联合会、胡志明团市委、妇女协会等已发起支持古巴人民捐款活动，该活动将于2024年12月23日至2025年1月15日举行。（完）