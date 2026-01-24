进一步巩固和加强越南各地与中国重庆之间的关系

越南驻重庆总领事裴原龙在招待会上回顾了76年来越中两国关系发展情况及越南与重庆关系的重要里程碑，重温了两国人民在各自民族解放革命和国家建设发展事业中并肩作战、相互支持的岁月，强调了两国“同志加兄弟”关系的美好意义。



悲原龙指出，76年来的实践证明，不断巩固和发展越中关系完全符合两国人民的根本、长远愿望与利益，对两国可持续发展以及地区和世界的和平、稳定与发展具有重要意义。



近年来，越南与重庆在各领域特别是经贸投资领域的合作发展迅速，越南是重庆在东盟（ASEAN）中最大的贸易伙伴，双方应继续保持密切配合，进一步推动越南各地与重庆的友好交流、互利合作。



值此机会，裴原龙向重庆朋友介绍了越南共产党第十四次全国代表大会的相关情况，包括大会的意义、背景、方向、总体目标、具体任务以及引领国家进入新纪元的突破性举措。



王雯在讲话中热烈祝贺越共十四大的召开，强调这是越南党、国家和人民重大的政治事件，标志着越南进入具有重要战略性的新发展阶段，同时表示相信，在越南共产党的英明领导下，越南将继续取得更多、更大的新成就，胜利落实大会决议。



王雯强调，76年来，越中关系历经考验，日益稳固，积累了宝贵的经验。在两党、两国最高领导人的战略引领下，两国关系进入了新时代。重庆市政府高度重视与越南各地的关系，认为这一关系正持续深入发展。今后，重庆市外办将继续与越南驻重庆总领事馆密切配合，落实好两党、两国高层所达成的重要共识，推动重庆与越南各地之间的关系迈上新台阶，为建设具有战略意义的中越命运共同体做出切实贡献。（完）