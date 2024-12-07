进一步培育越柬传统友谊

12月5日和6日两天，越南-柬埔寨友好协会和柬埔寨-越南友好协会在柬埔寨南部沿海省份白马（Kep）省举行会议，总结评估两个协会2024年工作情况和部署2025年工作任务。

越通社驻柬埔寨记者报道，越共中央委员、越南国会副主席、越柬友好协会主席阮氏清在会议上表示，随着两国发展取得重要、全面的成就，越柬关系持续良好发展，各领域合作日益深入，防务合作不断加强。

对于两个协会的活动，阮氏清表示，一年来，两个协会不断创新活动方式，当好两国人民的桥梁纽带，在互利共赢的基础上促进两国地方间和企业间合作，增强两国年轻一代的相互理解和对两国友谊的认识，进而深化两党两国和两国人民的传统友谊和全面合作关系。

阮氏清表示，希望柬越友好协会进一步发挥其威望和影响力，支持在柬越南人融入当地主流社会。

阮氏清建议各位代表提出解决方案，落实好双方签署的2022~2027年谅解备忘录，为促进越柬全面合作做出贡献。

柬埔寨国王最高顾问、柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国团结发展阵线国家委员会主席、柬越友好协会主席梅森安在会议上高度评价两各协会长期以来的合作成果。她表示，自谅解备忘录签署以来，双方持续开展联合行动，加强友好、团结与合作关系，摧毁敌对势力的破坏阴谋，为扶贫济困、促进各自国家发展做出贡献。

值此机会，梅森安女士对越南党和人民历来为柬埔寨人民给予的大力支持表示衷心感谢。强调，柬埔寨人民将永远铭记1979年越南志愿军与柬埔寨军民并肩作战，帮助柬埔寨摆脱种族灭绝政权。

双方一致同意保持合作，增进两国睦邻友好关系和团结友谊，落实好双方所签署的谅解备忘录，维护两国关系，遏制敌对势力的分裂阴谋。

双方同意加强两个协会之间的合作与经验交流，关注边境地区民生保障工作，促进文化、艺术、体育交流等活动，共同建设和平、友谊、合作与发展的边界线。

值此机会，阮氏清代表越柬友好协会邀请梅森安访问越南并出席在河内举行的越柬友好协会成立50周年庆祝活动。（完）