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进一步加强越老两国内务部之间的交流与合作
越南内务部长范氏青茶23日在会见正在对越南进行工作访问的老挝内务部长通占·马尼赛（Thongchanh Manixay）时表示，近年来，越南内务部与老挝内务部合作成果显著，尤其是在代表团互访、教育培训、经验交流等方面的合作。
范氏青茶介绍了越南内务部自越共十三大后各项任务落实情况，以及公务员制度改革、简政放权放管、提高地方政府运作效率等情况。
在政府组织机构精简方面，共减少了8个县563个乡，行政机构减少10%以上，行政事业单位减少13.5%以上，公务员编制减少约10 %，公职人员编制减少11.67%等。
通占·马尼赛部长在讲话中高度评价两部之间的有效合作，祝贺越南党和国家取得的成就，认为越南的成就也是老挝的成就。
通占·马尼赛表示，老挝内务部代表团此次访越旨在核查双方合作成果，加强越老两国内务部及两国之间的伟大友谊和特殊团结关系。老挝内务部2011年刚成立，因此希望就内政事务方面与越方展开交流，尤其是分享宗教管理、地方政府管理等方面的经验。
双方认为，两部合作成果未达预期，因此一致同意在2023-2026年期间推动两部合作走深走实。向越老、老挝合作委员会和两国政府提出有关“老挝内务部数字化转型”项目的意见。
值此机会，双方签署了《越南内务部与老挝内务部合作备忘录》（2023-202年）。
双方向两国政府提交有关两部干部业务培训合作和利用越南政府向老挝政府提供的援助资金为老挝培训优质人力资源的报告。
每年，越南内务部都迎来老挝干部代表团（约20名干部）前来学习提高专业技能，培训时间1至3个月。该部还召开短期或长期进修班、专业培训班，提高老挝干部业务水平。（完）