进一步加强越捷两国立法机构之间的交流与合作

阮德海高度评价捷克众议院代表团此次访越的意义，相信此访将有助于加强两国及两国立法机构之间的传统友谊。



阮德海强调，越南重视发展与传统朋友的友谊和多方面合作关系，捷克是其中优先合作伙伴之一。



扬·巴托塞克副议长表示，捷克高度重视发展与越南的传统友谊，高度赞赏越南在改革创新、国家发展和融入国际社会过程中取得的巨大成就。捷克一直将越南视为东南亚最重要的合作伙伴，愿与越南发展各领域的合作关系。



双方对两国关系近年来取得的长足进展感到满意。近年来，两国保持各级代表团互访机制，政治互信不断加深，在经贸、科学、教育培训、文化等领域合作取得良好成果。



对于贸易领域，阮德海建议双方充分利用《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA），贯彻落实于2022年6月举行的越捷政府间联合委员会会议精神。建议扬·巴托塞克及捷克众议院支持越南与欧盟各领域合作关系，尤其是推动《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）尽快签署，支持欧盟委员会（EC）解除对越南渔业发出的IUU“黄牌”警告等。



对于教育培训领域，阮德海感谢捷克对越南提供的有效支持和帮助。数以千计的越南学生在捷克各所大学院校就读。希望双方进一步加强这一传统领域的合作。



阮德海还对捷克政府承认旅居捷克越南人为该国少数民族之一并创造便利条件表示衷心感谢，此举为两国人民之间的友谊做出了积极贡献。



扬·巴托塞克表示，越南是捷克潜在的经济伙伴，越来越多的捷克企业关注越南的投资环境。此次访越期间，捷克众议院代表团将与越南农业与农村发展部讨论促进两国农业合作问题。希望越南有关部门为捷克农产品进入越南市场创造有利条件。



扬·巴托塞克高度评价在捷越南人对当地经济社会发展做出的贡献，建议双方考虑尽快在对方国家开设文化中心，开通两国直达航线及开放签证政策，以促进两国经贸、投资、旅游和人员往来。



双方就共同关心的地区和国际问题交换了意见，一致同意在联合国、亚欧会议（ASEM）等国际论坛上保持密切协调与配合，尤其是促进东盟与捷克和欧盟的关系。



对于东海问题，双方重申支持根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）以和平方式解决争端。



对于两国立法机构合作，双方一致同意保持高层代表团互访，增进两国立法经验交流，更新各国议会活动信息，配合监督两国合作协定和重点项目落实情况。

双方高度评价两国议员小组的作用，强调将继续在各国议会联盟（IPU）、亚欧议会伙伴关系会议（ASEP）等多边场合上保持协调，同意深入交换意见，在共同关心的问题上相互支持。（完）