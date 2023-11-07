进一步加强越南海防市与中国北京、浙江等地方各伙伴的合作

这是获工贸部批准的2023年国家贸易促进计划中的一个计划，目标是在中国浙江省杭州和北京市开展国际融入经验交流、贸易交流和贸易促进活动等。

此次出访是海防市继续向中国和国际企业和投资者推介各工业园区、经济区乃至城市潜力、优势、优惠政策和机制的良好机会。介绍关于城市招商引资主张和政策将为中国企业和投资者赴海防市投资兴业，扩大与该市合作关系打下基础。

期间，海防市工作代表团将与拥有对数字经济、数字技术、绿色能源、跨境电商等领域进行投资和贸促的1000多家中国和国际投资者会晤和对接沟通。同时进一步巩固与中国浙江省商贸业联合会和中国国际贸易促进委员会等中国两个主要对外贸促的机构之间的合作。

据认定，越南被视为中国供应链中的最重要一环，是中国企业在东南亚形成和发展生态系统之地。

在中国开展贸易促进计划框架内，海防市国际融入代表团将出席“越南-中国贸易促进研讨会”；在浙江杭州市和北京市举行的“杭州交易会”、“北京交易会”。这些活动由中国国际贸易促进委员会、,越南贸易促进局杭州贸易促进办公室和工贸部贸易促进局联合举行，吸引两国100多家企业代表参加。

在杭州举行的第二届全球数字贸易博览会预计将与70个国家和地区的1000多家企业进行会晤交流。这些企业从事数字技术、数字内容、数字服务、数字平台、数字消费、数字交通等，为连接各家企业、领导者、专家和电商领域关注者创造机会。

在中国北京，代表团将参加第一届中国国际供应链促进博览会，预计将吸引进口商、参观人数10万多人次。共设5个展区，涉及智能汽车、绿色农业、保健、数字技术、清洁能源、现代物流、数字i技术、跨境电商等。代表团将造访中国各省市企业生产经营活动管理单位、各分销商和连锁超市等，从而把握信息和协助今后对海防市的引进投资和贸促活动。（完）