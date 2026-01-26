进一步加强越南与柬埔寨两国祖国阵线机构之间的关系

1月26日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀在河内会见了柬埔寨人民党（CPP）副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席、柬越友好协会主席梅森安（Samdech Men Sam An）。



会见中，裴氏明怀感谢柬埔寨人民党派梅森安前来祝贺越南共产党第十四次全国代表大会成功召开，并强调这是两党、两国间牢固团结、友好情谊的生动体现。她祝贺柬埔寨近期取得的发展成就，相信柬埔寨国家将继续取得更大成果，提升其在地区和世界上的作用与地位。



裴氏明怀高度评价两国阵线机构间日益紧密的合作关系，并邀请梅森安及柬埔寨高级代表团于2026年访问越南，建议签署《2026-2031年合作计划备忘录》并配合在柬埔寨举行第七次工作会议。



值此纪念越柬建交60周年（1967-2027）之际，裴氏明怀建议双方加强协调宣传，教育年轻一代关于维护传统友好、全面合作、长期稳定关系的意义和责任。同时，希望梅森安将继续为促进两国之间，特别是两国阵线机构之间的友好关系和全面合作作出积极贡献。



梅森安祝贺裴氏明怀再次当选越南祖国阵线中央委员会主席，并对越共十四大的成功表示高度赞赏。 梅森安表示，柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会始终铭记并衷心感谢越南党、国家和人民给予的诚挚、及时的帮助，使柬埔寨于1979年1月7日摆脱种族灭绝制度。因此，今后将继续宣传和教育，让柬埔寨人民认识并加深对两党、两国关系的理解，同时为巩固和加强越柬两国之间的睦邻友好、传统友谊、全面合作与长期稳定关系作出积极贡献。（完）