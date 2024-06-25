进一步加强越中两国边境地区禁毒合作

6月24日，在第37个国际禁毒日来临之际，中国广西崇左市举行2024年“6·26”国际禁毒日中越联合公开销毁毒品活动，集中销毁近年来缴获的毒品。

越通社驻中国记者报道，此次集中焚烧销毁的毒品合计96.01公斤。这是近年来中越边境打击毒品犯罪活动缴获的各类毒品，包括海洛因、冰毒、摇头丸等。

据了解，广西崇左市通过举办中越联合公开销毁毒品活动，进一步加强中越两国边境地区禁毒合作，有力震慑毒品违法犯罪活动，同时展示近年来禁毒工作取得的成果和预防新型毒品的知识普及，提升人民群众，特别是青少年群体识毒、防毒、拒毒意识。

中国广西崇左市市委委常委段然表示，中越联合公开销毁毒品活动，充分展现了两国联合禁毒的成果，彰显了两国边境地区携手打击毒品犯罪、遏制毒品危害，共同构建平安边境的决心。

越南谅山省禁毒代表团团长、谅山省公安厅毒品犯罪调查处处长阮霸亨表示，越中双方公安机关通力合作，通过互相通报线索信息、轮值会议、边境会晤等多种沟通形式，打击和摧毁跨国毒品犯罪网络，促进越南边境四省与中国广西在共同打击毒品和其他犯罪方面进行及时有效沟通，推动越中边境联合执法机制发挥效用。 (完)