进一步加强中国粤港澳大湾区与越南等东盟各国企业家合作对接

该活动吸引了来自越南以及中国粤港澳大湾区各商协会、企业的300多名高层领导、专家代表参加，越共中央委员、平阳省省委书记阮文利出席。该事件被评为胡志明市2024年促进国际贸易交流合作的重要活动，同时是联盟走向海外的的重要里程碑之一，体现了联盟致力于推动区域一体化及多领域发展的决心。

在活动上致辞时，粤港澳大湾区企业家联盟主席、中国香港-越南商会创会会长、香港新华集团主席蔡冠深博士表示，伴随东南亚整体实力的提升，越南、柬埔寨和马来西亚在该区域发挥着越来越重要的作用。其中，越南因其历史文化沉淀深厚、政治环境稳定、工业基础设施完备和人才教育体系完善等优势，成为了中国企业青睐的投资地点。为进一步加强粤港澳大湾区和东南亚工商界的联系，粤港澳大湾区企业家联盟在越南河内及胡志明市、柬埔寨金边以及马来西亚吉隆坡成立4个地区分会。这四个分会将立足当地，服务当地，为中外企业提供交流合作的新平台，为促进民心相通，共振经贸，作出新的努力。

粤港澳大湾区企业家联盟主席、中国香港-越南商会创会会长、香港新华集团主席蔡冠深博士在仪式上致辞。图自 越通社

作为演讲嘉宾的胡志明市投资贸易促进中心副总经理高氏飞云介绍说，胡志明市与大湾区之间有着许多相似之处；双方都拥有充满活力和全面的产业环境、庞大而富裕的本地消费群体以及吸引高技能人才的能力，并都是两国最友好的投资目的地之一。

高度评价该联盟在越南河内和胡志明市、柬埔寨和马来西亚分会的成立，中国驻胡志明市总领事魏华祥先生表示，深化中越全面战略合作伙伴关系是两国的共同目标，相信该分会将为推动两国合作关系取得实质性进展做出贡献。

作为粤港澳大湾区的成员，立足越南50年来，新华集团充分认识到在经贸投资、文化交流、教育培训等领域上加强越南与中国，尤其是中国粤港澳大湾区的重要性。

新华集团东盟区域总裁蔡卓思在发表讲话时表示，认识到加强连接的重要性，新华集团成立粤港澳大湾区企业家联盟在越南河内和胡志明市、柬埔寨和马来西亚分会。新华集团愿景超越了简单的相互合作，该集团希望通过连接大湾区主要的经济中心与东南亚国家来扩大合作范围。这一战略举措旨在创建一个超越传统边界的网络，加强这两个充满活力的地区之间的经济互动和协同效应。

活动上，粤港澳大湾区企业家联盟主席、中国香港-越南商会创会会长、香港新华集团主席蔡冠深博士代表联盟分别向越南河内、胡志明市、柬埔寨和马来西亚等四个分会代表授牌。粤港澳大湾区企业家联盟与越南青年企业家协会、越南岘港商会、越南澳商会、中国商协会胡志明市分会、越南马来西亚商会等5个商协会共同签署合作备忘录，旨在加强联盟与越南本地商协会友好关系、大力促进会员企业在大湾区及越南的交流、共同寻求商会等。

粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港新华集团主席蔡冠深博士代表联盟分别向越南河内、胡志明市、柬埔寨和马来西亚等四个分会代表授牌。图自 越通社

粤港澳大湾区企业家联盟于2017年正式成立。成立6年来，联盟通过搭建政商沟通对接、科技创新驱动、企业交流合作、银企互助共赢、青年创业扶持等多种平台，履行社会责任，打造粤港澳大湾区工商界精英组成的高层次社团。粤港澳大湾区企业家联盟看好东盟市场，今后举办更多有关商贸对接合作的活动，覆盖双方关注的新兴领域，如：科技、创新、物流、金融服务、制造和基础设施发展等。（完）