进一步丰富越日纵深战略伙伴关系内涵

为落实越南共产党与日本公明党的协议，日本公明党党首山口夏男（Yamaguchi Natsuo）从8月21日至23日率团对越南进行工作访问。

越共中央政治局委员、越共中央书记处常务书记、中央组织部部长、越日友好协会主席张氏梅在党中央总部会见山口夏男一行。

张氏梅高度赞赏山口夏男一行此访的意义，认为此访有助于加强两党政治信任与合作，促进两国人民友谊之情，进一步丰富越南与日本“致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系”做出贡献。

张氏梅强调，越南一贯重视与日本的关系；愿同日方一道，为地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。张氏梅感谢并建议日方继续为越南侨胞在日本生活、学习和工作创造便利条件。

山口夏男高评价越日致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系所取得的积极成果。山口夏男强调，两国建交50周年是具有历史意义的里程碑，并相信两国关系将继续全面发展。

双方一致认为，在国家渠道、党际渠道和国会渠道保持两国高层互访频繁；促进包括女议员、青年议员在内的议员间的交流，增进民间交流和文化交流。

同一天，越共中央委员、中央对外部部长黎淮忠与山口夏男一行举行工作会谈。

黎淮忠强调，越南党、国家和人民十分珍惜日本政府和人民为越南经济社会发展和工业化现代化进程所提供的支持和陪伴。

双方强调，将继续通过多种形式进行交流和接触，进一步巩固和发展两党关系，增进互信，为两国关系奠定坚实的政治基础。（完）