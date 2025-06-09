近8000名青年接受数字创业培训 掌握科技技能

“数字扫盲——一起学习AI”社区项目在开展一个月后吸引了来自全国各地近8000名学员参与，助力打造一支掌握科技、积极适应数字经济新趋势的青年队伍。

“百万浏览创业——支持2000万青年创业”培训项目近日在河内成功举办。该活动是“数字扫盲——一起学习AI”社区培训项目的重点组成部分，属于“提升2000万越南青年数字商业能力”方案的一部分。

该项目由越南青年创业支持中心（SYS越南）与抖音（TikTok）越南联合实施，并得到《人民报》的支持，旨在按照中央政治局第57号和第68号决议精神，推动社会发展。

该培训计划不仅旨在激发青年创业精神，助力国家数字化转型进程、发展地方经济并在数字时代推广越南产品，同时也在建设一支掌握科技、主动适应数字经济趋势的青年力量。

工贸部电商与数字产业发展中心（IDEA）主任阮友俊强调，“在数字经济日益蓬勃发展的背景下，内容创作者和社交平台的作用至关重要。他们不仅是灵感的传播者，更是促进消费、传播信息和越南产品形象的重要推动力量。同时也要承担遵守法律、职业道德和为社会可持续发展作出贡献的责任。”

项目志愿专家组代表阮廷和分享道：“我们希望将数字知识普及至社会各阶层，尤其是农村、偏远地区青年。通过传播人工智能、电商和数字传播的知识，项目期待缩小各地数字化转型的差距，提升年轻一代的科技掌控能力。”（完）