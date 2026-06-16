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近4万张EFEO照片展现世界文献遗产潜力
通过EFEO与越南社会科学翰林院旗下社会科学信息研究所的合作，该收藏已被数字化并上传至共享网站，使国内外研究界能够更方便地获取。这也是研究、编制档案申请联合国教科文组织将EFEO图片收藏列入世界文献遗产名单的第一步。
联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）表示，EFEO图片收藏目前包括近4万张拍摄于19世纪末至20世纪初的照片，生动反映了越南及印度支那地区的文化、社会、历史和建筑。凭借其独特性和高度完整性，这套资料对许多科学领域具有重大价值，同时也是研究和遗产保护工作的重要参照资料来源。
乔纳森·华莱士·贝克建议聚焦专业保护工作、建立准确的资料档案、进行可持续的数字化存储以及制定负责任的访问政策。联合国教科文组织将继续与越南、法国及整个亚太地区的合作伙伴合作，支持文献遗产保护，推动世界记忆计划的目标，并鼓励关于共同文献遗产的对话。
在研讨会上，与会代表重点探讨了EFEO照片收藏的历史、科学和文化价值，同时就加强保护、扩大公众获取渠道以及深化国际合作等方面提出了建议和解决方案。
在活动框架内，代表们还参观了"EFEO文献遗产：从历史印记到当代价值"的陈列空间。（完）