近300家企业参加2026年岘港制造出口产品展览会

4月16日晚，岘港市人民委员会在岘港会展中心举行了2026年岘港制造出口产品展览会（Made in Da Nang Expo 2026）开幕式。

岘港市人民委员会副主席陈志强在致开幕词时表示，该展会是一项大规模贸易促进活动，旨在推广产品、对接市场、支持企业提高竞争力并扩大国内外销售市场。这也是该市2026年的重点任务之一，有助于根据政治局第68-NQ/TW号决议精神实现经济增长和发展民营经济的目标。这将成为岘港经济的重要动力，其中创造有利环境，支持企业创新创造并更深入地参与价值链。

陈志强补充说，此展也是介绍该市特色、典型产品的契机，同时为企业与合作伙伴对接、扩大市场、提升“岘港制造”品牌产品价值创造条件。

据组委会透露，展览会规模超过3000平方米，共设展位集群112个，汇聚近300家企业，介绍500多种特色产品、“一乡一品”（OCOP）产品、典型农村工业产品以及多种有出口潜力的商品。展出的产品覆盖多个行业，包括工业、高科技、创新产品、消费品和旅游服务产品。

另外，此展还为企业推广“岘港制造”品牌、对接合作伙伴、扩大分销渠道，同时接触市场信息、技术标准和消费趋势创造条件，以便逐步更深入地参与全球供应链和价值链。

展会期间，组委会还举行了多项活动，包括岘港与各省市之间的贸易对接会议，关于建设和开发该市典型产品品牌的咨询研讨会，“越南制造与亚马逊一起跨越国界”研讨会，以及传统手工艺村体验、奥黛表演、锣钲艺术和民歌演奏等活动。

展览会从4月16日至20日在岘港会展中心举行，每天从8:30至21:30开放。（完）