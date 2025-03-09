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近2500辆VinFast电动汽车乘船驶向印度尼西亚

据VinFast今日（9日）上午发布的消息，该公司近2500辆电动汽车搭乘 “Silver Queen”号汽车运输船在越南海防市Mipec-MPC港启航驶向印度尼西亚雅加达。这是VinFast正式进入印尼市场一年来开行的第四班货轮，也是开往印尼载车数量最多的货轮。

预计“Silver Queen”号汽车运输船将于3月11日或12日（根据天气状况）停靠雅加达港。

这次运往印尼的车型有VF 3、VF 5、VF e34 和Nerio Green，是专门为印度市场生产的右边驾驶车型。预计这批车辆将在穆斯林开斋节之前交付给客户，作为一份有意义的新年礼物。

印度尼西亚目前是VinFast在东南亚的重点市场。进入该市场仅一年时间，VinFast成功推出了3款车型（VF 3、VF 5、VF e34）并获得了消费者的积极反馈，尤其是最新款VF 3在印尼国际车展（IIMS 2025）上首次亮相令人印象深刻，成为展场内试驾次数最多的车型。

为了让电动汽车更普及，VinFast还推出了系列具有吸引力的促销政策，如在V-Green充电站为VinFast电动汽车免费充电、为购车先锋客户提供现金返还奖励、承诺以购车价的90%回购等政策。

2024年12月，使用VinFast电动汽车的网约车平台Xanh SM正式启动，并正在扩展中。全球充电站开发商V-Green也在印尼多个城市建设数千个充电站，以满足越南电动汽车在该岛国的迅速增长要求。（完）

越通社

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