近1.6万名干部、战士参加国庆大阅兵总彩排

8月5日在河内国家军事训练中心4号基地，来自国防部、公安部各单位的近1.6万名干部和战士，以及现代化武器装备，参加了国庆阅兵方阵第二次合练，为即将举行的八月革命胜利和国庆八十周年纪念活动中的阅兵、游行任务做准备。



越南人民军副总参谋长、阅兵小组组长阮文义上将主持本次合练。越南人民军总政治局以及国防部、公安部下属各机关单位代表一同出席。



本次合练分为两个部分：礼仪部分和阅兵游行活动。活动开场为革命传统火炬接力队伍入场，随后举行升旗仪式。升旗仪式结束后，正式进入合练状态。



值得关注的是，此次合练中还出现多种现代化武器装备系统，如：各类坦克、装甲车、导弹、火炮、雷达，以及各类特种军用装备。其中，不少装备是由越南国防工业自主研发和制造的产品，例如“长山”导弹系统、XCB-01型步兵战车、各类无人机、雷达设备等，充分展示了越南人民军强大的机动作战能力和高度的战备水平。

“我们为能够参加庆祝八月革命胜利80周年和纪念9·2国庆的阅兵、游行活动而感到自豪。这是一项极具意义和重要的任务，党、国家、人民以及海外侨胞都异常期待这场庄重、隆重的纪念仪式，它将展示我军武装力量的强大实力。”越南人民军副总参谋长、阅兵游行小组组长阮文义上将强调说。



此次阅兵、游行方队包括18个静态方阵和43个行进方阵，其中有7个女宾方阵（军乐队、军医军官、越南维和部队、特战战士、通信战士、越南各民族民兵、南方游击队）以及两个女性公安方阵（交通警察军官、特警战士）。（完）