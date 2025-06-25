近期至2040年，远景展望至2060年《胡志明市城市总体规划调整方案》

胡志明市人民委员会于6月25日上午召开会议，正式公布近期至2040年，远景展望至2060年的《胡志明市城市总体规划调整方案。

此前，越南政府总理于2025年6月11日批准了该规划方案。此次规划覆盖胡志明市现有全部行政边界，总面积约2095平方公里，并纳入《2021-2030年胡志明市规划与2050年展望》中所提出的填海开发区域，如芹椰填海新区和芹椰国际中转港等，相关投资主张均已获批。

根据2060年远景目标，胡志明市将建设成为文明、现代、充满温情的全球化城市，发展水平可与世界主要都市比肩，成为亚洲重要的经济、金融和服务中心，在南部地区乃至全国发展中发挥增长极和动力引擎作用。该市将成为高生活质量区域，文化和经济特色鲜明，吸引全球金融机构和跨国企业落户。

胡志明市人民委员会副主席裴春强在会上指出，此次总体规划调整聚焦五大核心目标：构建多中心城市空间结构；推动高互动、创新发展，结合知识经济与高科技产业；构建区域互联互通的基础设施体系，强化对内对外交通连接，推进公共交通导向型城市发展模式（TOD）；保护并弘扬城市建筑、景观和生态多样性，尤其是南方水乡城市与出海口空间价值；提升城市适应气候变化的能力。

他强调，该方案将成为分区和详细规划制定的依据，并为未来与平阳省、巴地-头顿省融合发展、建设新都市提供战略基础。市政府正加快推进相关运作与建设进程。

胡志明市人民委员会主席阮文得在会上要求，各职能单位特别是建设局以及各乡、坊、特区等基层机构尽快启动分区与详细规划工作，切实为城市管理与投资引导提供依据。他强调，城市管理必须严格依据总体规划，并认真落实相关分区与详细规划。

阮文得表示，胡志明市希望在规划实施过程中，继续获得政府、政府总理、建设部以及中央和地方各部门的支持，也欢迎广大市民、企业和投资者积极参与。

他承诺：“胡志明市将为投资者营造最优越、最便利的营商环境，把企业的困难视为城市的困难，把企业的成功视为城市的成功。企业既是资源，也是推动城市发展的动力。”（完）