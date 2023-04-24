运输企业准备就绪满足4.30和5.1假期人们出行需求

2023年越南民族雄王祭祖日（农历三月初十）与4.30越南南方解放日和5.1国际劳动节假期从4月29日至5月3日连续5天。这是农历新年假期后的一个长假，预计人们的出行需求将会增加。

接受越通社记者采访时，汽车站、公路、铁路和航空等运输企业代表都表示，他们已经制定了增加车班、航班等具体服务计划，以满足人们在这假期的出行需求。

河内汽车站股份公司经理范孟雄先生表示，假期恰逢多个省市旅游旺季的开启，人们的出行需求将大幅增加。客流将集中在一些地方，特别是那些有景点和旅游的地方。

根据计划，河内汽车站股份公司将安排在嘉林、美亭和甲八等三个车站增加627车班次。从4月28日晚到5月4日，部分车线乘客人数将增多，包括：河江、广宁、南定、宁平、清化、太平、老街和山罗等。

与公路一样，铁路行业提早制定了一项计划，以增加南北路线和前往旅游景点的区域的列车班次。河内铁路运输公司（Haraco）董事会主席杜文欢先生表示，河内铁路运输公司预计在4月27日至5月3日期间提供8.1万张车票。

与此同时，在南方，西贡铁路运输公司负责人表示，假期期间已售出3.9万张车票，而4月28日车票已经售完，其他的还有车票。

据越南铁路总公司的信息，铁路行业已要求运输公司增加52趟列车，主要是从河内和胡志明市开往乂安、清化、广平、老街、海防、岘港、平定、庆和等省市的列车。

对于航空领域，为了加强解决方案，更好地服务于假期期间人们的出行需求，越南民航总局已要求各家航空公司考虑增加航班，尤其是从河内和胡志明市飞往旅游需求旺盛地方的航班，如：富国、绥和、平定、金兰、昆岛，特别是增加4月28日和29日，以及5月2日和3日的航班。

河内内排国际航空港（NIA）负责人表示，预计4月30日和5月1日假期高峰期，NIA将服务约9.6万名旅客和580个航班；其中，国际航班205个，国内航班375个。

另一个方面，河内市交通厅督察组负责人表示，在即将到来的放假期，河内市交通厅督察组将安排力量，统筹疏导交通，防止拥堵，结合交通管控，确保交通安全，查处违法行为。重点解决省际汽车站、重点道路、首都门户等57个点。（完）