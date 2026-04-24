迎来雄王祭日等假期：河内市公交车与城市轨道交通免费乘坐

河内建设局4月24日透露，为在2026年雄王祭日、4·30南方解放日和五一国际劳动节期间加强社会保障，鼓励市民和游客选择公共交通出行，缓解城市交通拥堵，河内市人民委员会已批准建设局关于对乘坐享受财政补贴的公共客运交通工具（公交车和城市轨道交通）的市民与游客实行免费乘车政策的建议。

具体而言，免费乘车政策适用128条享受财政补贴的公交线路，以及2条城市轨道交通线路：2A号线（吉灵—河东）与3.1号线（呠—河内火车站线高架段）。该政策实施时间共7天，分为两个阶段。第一阶段（雄王祭日假期）：共3天，从2026年4月25日（星期六）至4月27日（星期一）；第二阶段（4.30南方解放日及五一国际劳动节假期）：共4天，从2026年4月30日（星期四）至5月3日（星期日）。

适用对象为所有乘坐本市128条获财政补贴公交线路以及2条城市轨道交通线路的乘客。在实施方式方面，对于公交车，乘客仍被发放车票，但无需支付票款；对于正在试点电子车票的公交线路，则通过POS设备发放电子单程票，同样免收票费。

对于城市轨道交通，乘客可在票务窗口按出行需求领取0越盾车票，或通过现行的“Hanoi Metro”应用程序在线购买0越盾电子车票。河内市人民议会2019年7月10日发布的第07/2019/NQ-HĐND号决议规定的优先群体、老年人以及持有月票或优先卡的乘客，在使用服务时需出示相关证件以作凭证。

河内市交通管理与运营中心主任蔡胡方指出，在2026年雄王祭日、4·30南方解放日和五一国际劳动节假期期间，对乘坐享受财政补贴的公共客运交通工具的市民与游客实行免费乘车政策，体现了党和市政府领导对人民群众假期生活的关心与重视。此举也有助于塑造现代、文明、善待环境的首都河内形象，从而进一步减少交通拥堵，提升首都居民的生活质量等。（完）