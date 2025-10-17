迎接越共十四大：金瓯省设定发展成为南部增长极的目标

10月17日下午，为期2天的越共金瓯省第一次代表大会（2025-2030年任期）圆满落幕。

大会确定了三个突破：创新并提升立法与执法工作质效；本着“地方决定、地方行动、地方负责”的精神，将地方规定具体化。

金瓯省集中制定各项有利政策，以促进科技、创新、数字化转型和民营经济实现突破性发展；大力发展与海洋经济、数字经济、绿色经济、高科技农业、可再生能源、贸易服务、物流、生态旅游等相关的生产力、模式和生产方式；大力推进行政改革，最大限度简化投资手续，为人民群众和企业创造最便利条件。金瓯省着力构建高素质人力资源体系，注重培养具备专业知识与实践能力、符合新发展阶段要求的复合型人才；同时打造一支德才兼备、富有社会威望、善于实践创新、敢于担当作为的干部队伍，以开拓精神推动共同事业发展。

金瓯省集中建设基础设施，其中优先发展交通、机场、海港、水利、能源、科技等基础设施，发展创业创新中心，完善各工业区和工业集群的基础设施，推动清洁能源、可再生能源、农产品加工业等项目取得突破性进展，为该省快速可持续发展并适应气候变化注入动力。

金瓯省人民委员会副主席黎文史表示，为实现2025~2030年阶段经济平均增长率达10%以上的目标，该省应按照四个支柱推动经济发展，将民营经济发展成为发展动力，推动科技、创新和数字化发展，着力提升人力资源素质。

至于党建工作，金瓯省委机关党委副书记张氏福认为，应提高基层党组织和党员质量，提高基层党组织的领导能力和战斗力，建设真正具有先锋模范作用的党员队伍，创新党员发展工作，提高检查、监察和党纪工作的效果，不断革新领导方式，建设真正廉洁强大并满足新任期任务需求的党委。

越共金瓯省第一次代表大会已讨论并通过了一项决议，其中提出5年地区生产总值（GRDP）平均增长率达10%以上，到2030年人均GRDP超过6000美元；5年出口总额约170亿美元，到2030年企业总数约2万家，5年内保障性住房达4200多套，到2030年受过培训的人力资源达80%，贫困户比例降至1~1.5%等目标。

金瓯省委书记阮湖海呼吁全省干部、党员、军民发挥团结传统，同心协力克服困难和挑战，建设日益廉洁强大的党委和政治体系，推动金瓯省全面发展。（完）