迎接越共十四大：通讯出版社推出三本越英双语摄影画册

摄影画册《幸福越南》是一部具有深远人文意义的出版物，通过人权视角，真实而生动地展现了当今一个和平安宁、深度革新、融入国际社会和不断发展的越南。该书汇集近200幅精美图片，分为“美丽的国土”、“节庆与旅游之国”、“日常生活节奏中安宁而幸福的国家”三个部分。

摄影画册《幸福越南》通过一幅幅精美而富有感染力的图片传递出关于生命权、文化认同应受尊重的理念，同时展现了一个稳定和平的社会——幸福的重要基础。

摄影画册《越南——革新40周年（1986—2026）》介绍在党的领导之下，越南推进革新事业40年历程中所取得的巨大历史性成就。这是改变民族命运，使国家走出经济社会危机，打破经济封锁与制裁，深度融入国际社会，逐步实现如今持续稳健发展的一场伟大革命。

该书分为 “党发起并领导国家全面革新事业（1986—2006）”、 “持续推进革新，加快国家工业化、现代化进程（2006—2026）”两个部分。

通过简明凝练的文章以及精心遴选的500余幅图片和资料，该书概括了在党的领导下，国家全面革新事业的形成与推进过程及其重大历史性成就。革新事业推进40年后，国家的基业、实力、国际地位和声望不断提升，为国家迈入奋发图强新纪元夯实重要基础，并得到国际社会的广泛认可与高度评价。

摄影画册《越南山河一脉》汇集了2020—2025年期间两场国家级艺术摄影大赛暨展览会获奖作品。

每一幅作品都是一个真实而感人的画面，既有力彰显国家领土主权，又广泛传播了对祖国的热爱、民族自豪感、团结精神以及共同守护越南锦绣河山的责任意识。

三本摄影画册《幸福越南》、《越南—革新40周年（1986—2026）》和《越南山河一脉》在全党、全民、全军积极参与各项竞赛运动，创造成绩，为越共十四大献礼的背景下出版的，具有十分重要的意义，有助于向国内外读者宣传推广越南风土人情。这同时也是颇有价值的对外宣传出版物，为培养自信和意志力，激发越南社会主义祖国建设和保卫的愿望与抱负作出积极贡献，助力国家稳步迈入富强、繁荣、文明、幸福的发展新纪元。目前，三本摄影画册已在全国范围内广泛发行。（完）