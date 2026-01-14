迎接越共十四大：越南开启战略性跨越式发展的新阶段

曲强教授认为，从国际国内总体背景看，越南已成为在东南亚地区地位日益提升的国家。在自十二大到十三大所取得成就的基础上，越南已成为区域内最具活力的增长经济体之一，保持了政治社会稳定，深入广泛地融入国际，并逐步提升了国家竞争力。然而，当前发展环境已与前一阶段大不相同。在此背景下，越南作为重要的新兴经济体和东盟供应链的关键一环，需做出合适的战略选择以维持发展势头并提升增长质量。自十二大以来，越南坚持开展反腐败斗争、推进结构改革和巩固纪律，由此发出了改革必须与稳定并行的明确信号。保持政治方向、发展道路和思想统一被视为确保改革成功的先决条件。

曲强教授强调，越南共产党第十四次全国代表大会将是一次意义特别重大的大会，塑造越南未来多年的发展战略。大会作出的决策不仅对越南具有重要意义，也将在当前充满变化的背景下对地区和世界产生积极影响。

其他多位中国专家学者也持积极或中性评价，强调越南政坛的稳定延续性及新时期中越合作前景。浙江工业大学区域国别研究院执行院长成汉平教授认为，十四大后的越南很可能继续保持灵活的多边外交政策，平衡与美国和中国的关系。

中国媒体援引越南官方信源，提供关于人事筹备过程和预计大会召开时间的基本信息。一些中国网站也刊登了关于大会议程和规模的数据。

在微博、微信等中国社交媒体平台及在线论坛上，越南共产党第十四次全国代表大会的话题也引发讨论。中国网络舆论主要表现出对越南在大会前夕推进的强力体制改革的关注。值得注意的是，许多中国网民对越南为筹备十四大于2025年进行的大规模行政改革系列举措表示惊讶和钦佩。在微博上，不少用户对越南在精简政治体系组织机构方面表现出的坚定决心表示欢迎，认为这有助于精简机构、防治腐败和官僚主义。

总体而言，中国舆论在越南共产党第十四次全国代表大会前夕的观察视角多元，同时也存在一些值得注意的共识。大部分舆论高度评价越南内部的革新与整顿努力，视其为这个邻国正在强劲崛起的标志。与此同时，他们也期望越南在大会后继续保持政治与经济的稳定。