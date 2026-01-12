迎接越共十四大：规划建设永昂经济区的工业与物流中心

近年来，永昂经济区的港口基础设施持续得到投资扩建，逐步提高了货物接卸、装卸和中转能力。2025年，由老挝-越南国际港股份公司管理的永昂港3号码头总投资额超过1万亿越南盾，长度为225米，能够接卸载重吨位达4.5万的船舶，年设计吞吐能力约215万吨。



该码头投入运营后，助力港口货物总吞吐量提升至每年500-700万吨，为进出口活动，特别是散货、重工业货物的运输创造了便利条件。与现有码头相结合，永昂的港口系统正逐步形成与工业生产和国际贸易相衔接的物流服务链。

图自越通社



在发展港口基础设施的同时，海关、物流领域的国家管理工作也朝着透明化、现代化方向得到加强。永昂口岸海关着力提升监管、查验效率，打击走私和商业欺诈；同时大力推进行政手续改革，在管理和货物通关中应用信息技术。



除了发展物流业，永昂经济区的配套产业、辅助工业也取得了显著发展。多个应用现代技术的大型生产项目已投产并正在运营，有助于扩大工业空间并提升附加值。



遵循越共河静省2025-2030任期代表大会决议，该省已批准了规模为133公顷的永昂物流中心规划，旨在将其建设成为国际货物中转枢纽，在越南北中部区域的物流生态系统中发挥核心作用。



过去五年间，河静省的工业生产总值保持了年均近7%的增长，为全省经济的总体增长作出了重要贡献。（完）