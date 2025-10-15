迎接越共十四大：胡志明市提出30个发展目标和3个重点突破计划

10月15日，越共胡志明市第一次代表大会（2025-2030年任期）圆满闭幕。

越共中央书记、胡志明市市委书记陈流光在闭幕式上发表讲话时表示，大会集中讨论各项文件并通过了大会决议，包括30个主要目标、3个战略突破和10个重点任务和解决方案。 陈流光表示，大会明确了未来5年的方针、目标、战略方向和长期愿景，以及合并后胡志明市的新时期，目标是达到区域水平、融入国际社会并快速可持续发展。

他强调，胡志明市最大资源不是基础设施，而是敢想、敢做、敢担当的人员。因此，胡志明市应明确重点任务和战略突破，集中资源，发挥内部优势，利用外部资源，避免分散形式主义，将大会决议真正落实到处。

越共胡志明市第一次代表大会提出了30个发展目标，包括地区生产总值年均增长率达到10%至11%。到2030年，人均地区生产总值达到约1.4万至1.5万美元；五年内社会总投资额占地区生产总值的35%至40%；数字经济占地区生产总值的30%至40%；每年至少从财政预算中拨出4%至5%的资金，用于推进科技和数字化转型。

人类发展指数（HDI）达到0.8以上，到2030年每万人拥有35.1张病床，每万人拥有21名医生，每万人拥有35名护士，每万名3至18岁适龄人口拥有至少300个教室；拥有大专或大学学历的工人比例至少为24％以上；明年基层党组织圆满完成任务率高于上年；100%党组织有效实施数字化转型。

另外，大会还提出了政策、体制、基础设施建设、人力资源开发等三个重点突破计划。

在闭幕式上，2025~2030年任期胡志明市市委检查委员会和出席越共十四大的胡志明市市委代表团正式亮相。（完）