迎接越共十四大：民族团结为新时代的进一步发展注入动力

古田元夫教授表示，他一直专注于研究越南共产党的民族政策，以期更深入地理解越南共产党在构建越南国内各民族间乃至整个印度支那地区各民族团结方面的宝贵经验。



在评价越南共产党当前的角色和政治地位时，古田元夫教授认为，越南共产党不仅是执政力量，更是越南政治体系中的核心，在国家革新与发展事业中发挥着决定性作用。古田元夫教授强调，越南共产党的一个显著特点是始终敏锐感知人民的愿望、意志和心声，正如"以民为本"的格言所示。只要这一传统得以保持，共产党将继续在国家政治生活中扮演重要角色。



在越南共产党第十四次全国代表大会即将召开的背景下，古田元夫教授期待这次大会将是一个重要里程碑，为越南开启新的发展阶段。他高度评价了大会强调民族和谐与团结的导向，视其为越南在下一发展阶段走得更远的关键。

如果说二十世纪越南以争取独立和统一国家的斗争胜利留下了历史印记，那么在二十一世纪，面临的挑战则是继续弥合战争遗留的创伤，巩固社会统一与共识，从而在国际舞台上确立越南的地位。 越日大学校长古田元夫教授





关于未来的发展方向，古田元夫教授认为十四大将绘制具体路径，带领越南到2030年成为一个拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家，并到2045年成为一个高收入的发达国家。在外交领域，他期望越南共产党采取具体步骤发展软实力，即利用文化、教育和技术在知识竞争时代提升越南的国际地位。



古田元夫教授指出，政治稳定帮助越南维持了和平的环境，有利于投资与国际合作。独立自主、多边化的外交政策有助于越南平衡与各大国的关系并提升国际信誉。保持政治稳定是实施数字化转型、绿色发展和深度融入等长期战略的条件。在大国战略竞争的背景下，越南共产党坚强稳固的领导作用有助于越南保持战略自主性并在地区事务中发挥积极作用。（完）

