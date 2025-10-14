迎接越共十四大：开启规模更大、格局更广、定位更高、志向更远的新征程

10月14日上午，由原胡志明市、平阳省、巴地－头顿省合并成立的新胡志明市市委第一次代表大会（2025—2030年任期）隆重开幕。来自全市36.6万余名党员的546名正式代表出席大会。

出席大会的领导同志包括：越共中央总书记苏林；原总书记农德孟；国家主席梁强；原国家主席阮明哲、张晋创；政府总理范明政；原政府总理阮晋勇；国会主席陈青敏；原国会主席阮文安、阮氏金银；书记处常务书记陈锦秀；原书记处常务书记潘演、黎鸿英等。

越共中央书记、胡志明市市委书记陈流光在开幕辞中指出，本次大会具有特殊重要意义，标志着原胡志明市、平阳省与巴地－头顿省正式合并，形成全国规模最大的都市—工业—港口联动区，确立了与区域发展需求相适应的战略地位。这一重大战略决策体现了党和国家的高瞻远瞩，旨在打造引领全国发展的新增长极，开启国家发展新纪元，拓展胡志明市更广阔的发展空间，以实现人民幸福为目标，推动胡志明市实现快速、可持续、现代化且富有人文关怀的发展。



陈流光表示，在2020—2025年任期内，尽管面临前所未有的困难与挑战，特别是新冠疫情的严重冲击、全球经济波动以及自然灾害与气候变化等多重压力，原胡志明市、平阳和巴地－头顿三地的党组织、政府和人民始终团结一心，攻坚克难，在各领域取得全面且重要的成就。

在党的建设和政治体系完善方面，市委严格贯彻中央各项方针政策和决议精神，持续创新领导方式，增强基层党组织战斗力，建设了一支德才兼备、具有威信、能够担当重任的干部队伍。

在经济与社会发展方面，全市圆满完成并超额实现任期绝大多数核心指标。地区生产总值年均增长6.7%，人均GRDP达8224美元，为全国平均水平的1.7倍，经济总量占全国GDP的23.5%以上，上缴国家财政占全国财政总收入逾三分之一，企业数量占全国总数的31%。

在文化社会领域，社会保障和福利政策有效落实，对有功人员及困难劳动者的关怀切实到位，人民物质与精神生活水平显著提升。

陈流光强调，通过机构精简与行政单位重组，胡志明市成功构建运行高效的两级地方治理模式，形成了新的发展空间与新动能，开启了规模更大、格局更广、定位更高、志向更远的新发展阶段。

他指出：“本次市党代会不仅是一个关键的政治里程碑，更是全市党组织、政府和人民与全国同行、与民族共进，在祖国建设与保卫事业中同步迈进的庄严承诺。”

大会提出未来五年的总体目标：建设廉洁坚强的市委和政治体系；完善政治体系组织结构；弘扬团结、活力、人文、创新、敢想敢干、勇于担当的优良传统；立足全国大局，与全国共同迈入新发展阶段；充分动员各类资源，有效挖掘潜力与战略优势，大力推进科技创新与数字化转型，促进经济社会快速且可持续发展。

展望建党一百周年，胡志明市将努力成为文明现代的创新之城，引领国家工业化与现代化进程，在东南亚地区具备突出地位。至建国一百周年，胡志明市将进入全球城市百强，建设成为东南亚级别的国际大都市，成为亚洲经济、金融、旅游、服务、教育、医疗中心，以及具有全球吸引力的繁荣之都，实现经济、文化、社会全面发展和高品质生活，深度融入国际社会。

本次胡志明市市委首次党代会（2025—2030年任期）会期为10月13日至15日。大会将全面总结2020—2025年任期决议执行情况，确定2025—2030年及后续阶段党的建设与经济社会发展方向、目标和任务，适应两级地方政府体制特点，同时就越共十四大文件进行讨论并提出建议。（完）