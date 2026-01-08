迎接越共十四大：发展越南文化、越南人——国家可持续发展的精神基石和内生动力

理论认识的长足进展



随着经济思维的创新，党关于越南文化、越南人和社会发展的理论认识也在不断完善。早在1991年《纲领》中，党就确认建设先进的、富有民族特色的越南文化是社会主义社会的基本特征之一。



党的十三大在理论思维上迈出了重要一步，首次在党的文件中将“激发和发扬越南文化价值和越南人力量”确定为2021-2030十年国家经济社会发展战略突破的内容之一。



发展越南文化、越南人是国家可持续发展的精神基石和内生动力。图自越通社

党确认人的全面发展既是经济社会发展的目标，也是发展动力。人是中心、主体、主要资源和一切政策的最高目标。构建国家价值体系、文化价值体系和越南人行为准则被视为一项具有基础性的要求。

实践中的重大成就



理论认识已通过多项主张和政策得以落实，并取得了重要成就。



在文化方面， 文化领域法律体系逐步完善。截至2024年底，全国超过90%的家庭达到“文化家庭”称号，约75%的乡、坊拥有文化馆或文化体育活动中心。遗产保护工作成果显著，越南拥有9项世界文化和自然遗产、16项人类非物质文化遗产代表作。



在人的发展方面，到2025年，受过培训并获得文凭、证书的劳动力比例达到约30%，教育规模保持稳定，学生人数超过2500万。

泰国群舞。图自越通社

民生保障方面， 截至2025年底，全国多维贫困发生率降至约1.3%；社会保障体系覆盖超过92%的人口。

环境保护方面， 资源管理、环境保护和应对气候变化领域的政策、法律和综合数据库日益完善。经济增长初步向绿色方向转型。森林覆盖率稳定维持在42%-43%左右，多种绿色经济、循环经济模式逐步形成。



开启国家发展的长远愿景



除了上述成就，报告草案也坦诚指出了一些不足之处，如文化投资不足、各地区间文化享受差距以及环境、气候变化等挑战。



在此基础上，报告明确了今后发展方向，即进一步促进人的全面发展，建设先进、富有民族特色的越南文化，使文化和人民真正成为国家发展的内生力量和动力。



党确定，完善文化发展机制体制，将文化投资视为发展性投资。

顺化古都。图自越通社

发展文化产业，建设文化产品和服务，打造国家品牌；大力推进文化领域的数字化转型。



进一步完善覆盖全民的多层次社会保障体系，确保“不让任何人掉队”。



坚定以保护人民的生活环境和人民健康为首要目标；发展绿色经济、循环经济；主动适应气候变化。



由此可见，报告草案中提出的方向不仅继承了40年革新的成就，更开启了国家发展的长远视野，确认发展越南文化、越南人、发展社会和保护环境正是国家实现快速和包容性发展的可持续基石。（完）