迎接越共十四大：保护环境是可持续发展的动力

陈文苗表示，越南共产党通过一系列重要决议和指示将保护环境、应对气候变化和保护生物多样性确定为经济社会发展不可分割、不可忽视的要求，保障经济、社会与自然和谐发展。



在此基础上，越南国家不断完善相关政策和法律体系，将党的领导主张制度化。他指出，《环境保护法》为环境保护工作创建了重要的法律框架，不仅明确了各组织和个人的责任与义务，还制定了鼓励、支持和动员全社会积极保护自然资源、生物多样性以及应对气候变化的政策。



另外，陈文苗称，党的各项决议和现行法律体系已明确越南祖国阵线、各政治—社会组织、职业组织以及各阶层人民在环境保护工作中发挥的作用。他认为，通过动员整个政治体系和全社会共同参与，产生了强大的辐射效应，推动有关环保的各项主张和政策逐步落到实处，提升了每个人对共同生活环境的认知和责任意识。



陈文苗指出，越南在环保方面的思维已有明显进步，这为满足下一发展阶段对增长质量和可持续性的更高要求奠定了重要基础。



姑苏岛上的学生们参与了捡垃圾和清理海滩的活动。图自越通社

从战略层面看，陈文苗强调，越共十四大文件草案中的一个重要新点在于环保不仅是附属任务，而逐步成为下一阶段国家可持续发展的基础，这既符合世界发展趋势，满足越南的现实需求。



在深度融入国际社会的背景下，环境、绿色发展和产品可追溯性等标准正成为许多大市场的强制性要求。如果产品不符合这些标准，进入国际市场的机会将受到限制，这可能会导致经济竞争力下降。因此，环保不仅是责任，而且直接为经济发展创造价值。



陈文苗指出，环境不仅对生产领域至关重要，而对服务业，尤其是旅游业同样具有特殊意义。只有在生活环境、自然景观以及城乡空间真正实现绿色、清洁、美丽和安全的前提下才能实现每年吸引国际游客达数千万人次的目标。



从政策视角看，他认为，党和国家坚持不以牺牲环境换取短期经济增长是一项重要承诺，体现了对国家长远利益和子孙后代负责任的态度。越南相关政策、法律以及关于绿色发展和减排的国际承诺彰显了将环境打造为可持续发展基础的坚定决心。



“民知、民议、民行、民检、民享”的原则的精神是保护环境和自然资源的贯穿原则。当生活环境得到改善时，人民将成为保护环境和应对气候变化的积极力量。



从长远来看，陈文苗认为，面向到2045年将越南建设成为拥有安全、健康生活环境的发达国家目标，必须继续同步、高效落实党的各项环保决议，动员全社会共同参与。这是保障可持续增长、迈向人民繁荣与幸福的重要基础。（完）