迎接越共十四大：为越南与莫桑比克团结情谊注入新动力

值此越南共产党第十四次全国代表大会即将召开之际，在回顾自第十三次全国代表大会（2021-2025年）至今的历程时，陈氏秋辰大使分享了越南在党的领导下取得的历史性成就。陈氏秋辰表示，要理解当前成就的价值，需要回顾超过80年艰苦而光荣的征程。她强调，在党的领导下，越南克服了重重考验，赢得了独立、统一并致力于社会主义建设。从一个贫困国家，越南已强劲转变为一个发展中国家，深入广泛地融入国际，经济增长令人瞩目，人民生活水平持续提高。



陈氏秋辰同时强调，越南始终奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展，并实现对外关系多样化、多边化等的外交政策。



在过去任期内，整党建党工作取得了突破性成果。党纪得到严格执行，反腐败、反浪费和打击各种负面现象的斗争持续推进。



陈氏秋辰重申，越南不断努力完善由越南共产党领导的、民有、民治、民享的社会主义法治国家。

陈氏秋辰指出了越共十四大将集中讨论的三个战略性进展方向。首先是体制和科技方面的突破；专注于数字化转型、创新创意、发展生产能力和新型商业模式；同时加强分权管理和授权。 其次是发展人力资源和干部队伍，通过重构劳动力质量、重用人才来实现。特别是，越南党将大力推进干部工作改革，建立激励和保护那些积极主动、敢于思考、敢于担当、勇于为共同利益奉献的干部的机制。 第三是持续改进经济社会发展基础设施的建设进程，特别是在交通、技术和能源领域。

谈及越共十四大后越南与莫桑比克双边合作的前景，陈氏秋辰强调，越莫关系将继续步入充满希望的新发展阶段。越南共产党与莫桑比克解放阵线党之间的传统团结友谊已历经数代领导人的精心培育。陈氏秋辰坚信，在第十四次全国代表大会后，越南共产党将继续优先维护和发展这一特殊友好关系，并将其视为指导两国关系的坚实政治基础。在此互信基础上，双方将不断深化务实合作，扩大在越南和莫桑比克均具优势且未来发展所需的领域的投资。（完）