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迎接热闹夏天 与越捷从芽庄、富国、海防飞往韩国
在首尔至芽庄航线恢复后，越捷于今年5月继续重新开通首尔至富国和海防等航线，将该航司执行的越南至韩国航线增至6条，在韩国通知2022年6月1日正式重新为包括越南在内的国际游客颁发短期旅游签证为迎接两国之间旅游浪潮做好准备。
芽庄至仁川航线从2022年5月20日起每周执行三个往返航班（周三、周五和周日）。富国至仁川航线从2022年5月21日起每周执行五个往返航班（周一、周三、周四、周六和周日）。海防至仁川从2022年5月26日起每周执行三个往返航班。
自2022年初，越捷率先重新开通从河内、胡志明市和岘港市至韩国、日本、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和印度等国家的航线，为游客、企业和投资商的出行活动提供便利条件，为越南各地经济与投资的发展作出贡献。
越捷的飞机。图自vietjetair.com
乘客赶快在“先飞后付款”的越捷智能和实用应用程序上预定飞往越南和国际各个充满吸引力目的地的机票，与家人、亲戚和朋友一起乘坐安全舒适飞机，享受世界最现代机队，友好和敬业空乘人员的服务，体验一个难忘的夏天。越捷的所有航班都随时向乘客提供新鲜热菜、便捷和保健的产品及服务以及独特的文化艺术节目。
乘客可以访问越捷官方网站www.vietjetair.com、手机应用Vietjet Air、脸书Vietjet和所有官方售票处和代理商等平台了解越捷各条航班、促销活动和其他便捷服务等消息。
新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。
越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。
越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开发从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）